PRIKRIO POKUŠAJ UBOJSTVA? Bivši šef beogradske policije i Vučićev savjetnik ide u pritvor

Sud je odredio 30 dana pritvora donedavnom šefu beogradske policije i nekadašnjem savjetniku srbijanskog predsjednika Veselinu Miliću, uhićenom u petak zbog prikrivanja pokušaja ubojstva i onemogućavanja rasvjetljavanja nestanka muškarca kojeg mediji dovode u vezu s beogradskim kriminalnim klanom.

Nekadašnji savjetnik srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića Veselin Milić uhićen je u petak pod sumnjom da je počinio više kaznenih djela kako bi prikrio pokušaj ubojstva u beogradskom restoranu i onemogućio rasvjetljavanje okolnosti nestanka Aleksandra Nešovića 12. svibnja, kojeg mediji dovode u vezu s jednim od beogradskih zločinačkih klanova.

Milić je osumnjičen da je kao načelnik Policijske uprave Beograda počinio više kaznenih djela u cilju prikrivanja teškog ubojstva u restoranu, nakon čega je, dan kasnije, prijavljen Nešovićev nestanak.

Pritvor mu je određen da ne bi, "u slučaju boravka na slobodi, uništio, sakrio, izmjenio ili krivotvorio dokaze ili tragove kaznenog djela, kao i da ne bi ometao postupak utjecajem na svjedoke, a ujedno i s obzirom na to da postoje osobite okolnosti koje ukazuju na to da će u kratkom vremenskom razdoblju ponoviti kazneno djelo", navodi se u priopćenju Višeg suda.

Milića su, po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu (VJT), uhitili pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminaliteta i Službe za borbu protiv organiziranog kriminala MUP-a Srbije.

Veselin Milić je prije uhićenja već bio saslušavan u VJT-u u sklopu istrage nestanka Aleksandra Nešovića Baje, kojem se izgubio trag 12. svibnja u restoranu u luksuznom beogradskom naselju Senjak.

Beograd: Izvanredna konferencija za medije povodom tragedije u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" | Foto: Milos Tesic/PIXSELL

Pojedini mediji objavili su u petak popodne, pozivajući se na izvore u policiji, da je tijelo Aleksandra Nešovića, nađeno pored autoceste kod Šimanovaca.

Prema neslužbenim informacijama, njega je iz vatrenog oružja ubio Saša Vuković Boske, dok je Nešović sjedio u društvu s Milićem.

Milić je, prema saznanjima portala lista Danas, navodno pozvao Vukovića u taj lokal kako bi ga pomirio s Nešovićem, jer su se ranije sukobili.

Među njima je izbila svađa, nakon čega je Vuković potegao pištolj i s nekoliko hitaca usmrtio Nešovića.

Poslije toga su dvojica od trojice policijskih službenika iz osiguranja Veselina Milića, zajedno s Vukovićem iznijela tijelo iz restorana i zapalili ga pored autoceste kod Šimanovaca, dok su Milić i još jedan policajac ostali u restoranu kako bi uklonili tragove i video snimke s nadzornih kamera.

Beograd: Kćer Ace Pejovića proslavila je 18. rođendan | Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

U vezi s istragom svih okolnosti ubojstva uhićeno je ukupno devet osoba, među kojima i tri policajca. Očekuje se da će u roku od 48 sati, koliko traje policijsko zadržavanje, i oni biti saslušani.

Policijska uprava za grad Beograd najveća je u okviru srbijanskog MUP-a, a pozicija načelnika te uprave čini ga jednom od nekoliko najmoćnijih osoba u vrhu ministarstva.

Milićevo je bio na čelu beogradske policije u razdoblju od 2013. do 2018., kada je postavljen na dužnost savjetnika srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića za borbu protiv korupcije i kriminala, a u to vrijeme bio je i pomoćnik ravnatelja policije.

Koncem 2020. ponovno je, rješenjem tadašnjeg ministra unutarnjih poslova Aleksandra Vulina, postavljen za šefa beogradske policije, da bi nakon ovog slučaja bio u petak smijenjen.

Foto: PROFIMEDIA

Oporba je zbog Milićeva slučaja zatražila ostavke i smjene ministra unutarnjih poslova i vicepremijera Ivice Dačića, te ravnatelja Policije Srbije Dragana Vasiljevića, inzistirajući na tome da afera vezana uz visokog policijskog dužnosnika "zahtijeva institucionalnu i političku odgovornost".

Milićevu ulogu oporba vidi kao "izravno sudjelovanje u ugrožavanju sigurnosti građana Srbije, u čemu su upravo oni koji moraju jamčiti zaštitu, premašili sve granice", uz ocjene da to "predstavlja poraz cjelokupnog državnog i sigurnosnog sustava i potpuno brisanje granica između državnih struktura i kriminalnih i mafijaških grupa".