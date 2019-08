'Prilikom slijetanja zapeli smo za ogradu, bilo nam je kritično'

Kružio je iznad nas i nisko se spustio. Mislili smo da je to normalno dok nismo shvatili da će stvarno sletjeti na autocestu. Vijugao je po sredini ceste dok se nije zabio krilom u ogradu. Prestravljeni su iz aviona izašli žena i muškarac. Ovako je opisao dramatične trenutke jučer na autocesti Zagreb - Rijeka naš čitatelj koji je snimio video. Malom sportskom zrakoplovu u letu je otkazao motor. Iskusni pilot Teo Goričanec, koji je u njemu podučavao letenju polaznicu, u sekundama je odlučio autocestu iskoristiti za slijetanje. Prošli su bez ogrebotina.

U trenutku slijetanja sam samo želio tri stvari; da kolegica koja je na školovanju ostane cijela, da nekog na autocesti ne ozlijedim i imam ga na duši i da se avion prilikom slijetanja ne zapali. - rekao nam je nakon nesreće pilot Teodor Goričanec instruktor letenja u Ecos pilotskoj školi iz Zagreba. Zbog kvara na motoru bio je jučer oko 11 sati prisiljen Cesnu sputiti na autoput. Zrakoplovom je tada bila upravljala učenica letenja no čim je došlo do problema Teodor je preuzeo komande. Dodao je da ga prilikom slijetanja niti u jednom trenutku nije uhvatila panika. Pola sata kasnije sustigao ga je stres.

– Prilikom slijetanja smo zapeli za ogradu, bilo je kritično, to je bilo doslovno spašavanje. Uz sve rizočne faktore prilikom slijetanja taj promet mi je bio najveći problem da nekoga ne ozlijedim - rekao je.

Foto: Privatni album Ispričao nam je kako je prije dva dana ovom letjelicom letio u Osijek, Slavosnki Brod i natraf u Zagreb i sve je bilo u redu. U subotu je s učenicom letenja krenuo s areodroma Lučko prema Puli kada su problemi s letjelicom počeli 55 minuta nakon leta na 5500 fita visine. Inače je avionom upravljala učenica letenja iz Zagreba, a nakon problema s avionom upravljanje je preuzeo pilot Teodor.

– Motor je polako počeo gubiti snagu, pokušavali smo se održati na toj visini. No nismo uspjeli. Morali smo tražiti teren za slijetanje. Imao sam dvije opcije. Meni nepoznati teren, livadu, koji je dosta ravan ili autoput. Ipak sam se odlučio za autoput. Bila je to jako teška odluka s obzirom da je danas gužva na autocesti. Pokušavao sam mirno i staloženo odletiti taj let pokušavajući naći neku rupu između vozila koja su se kretala po autoputu i nekako smo uspjeli. Na koncu konca imao sam totalni otkaz motora. Onaj zamišljeni prvi prilaz nije uspio pa sam se morao jednostavno teškom mukom dovući i pokušati sletjeti iza prometnih znakova i prije ovog velikog semafora. Druga opcija dalekovod no to je bilo rizično - prepričavao nam je detalje dramatičnog leta Teodor.

Foto: Vatrogasci Vrbovsko Inače, redovito rade vježbe otkaza motora u kojima uvježbavaju ovakve nenadane situacije. Polaznica škole letenja, koja je na sredini školovanja, žena srednjih godina s područja Zagreba nije bila raspoložena za izjave. Još je uvijek bila pod dojmom proživljenog, a nije sigurna hoće li nastaviti s letenjem ili će odustati. Kaže da joj se dojmovi moraju slegnuti.

– Ona je upravljala avionom dok nisu počeli porblemi. Ona je sada dobro, vidim da nije pretjerano uzbuđena. Očigledno je to jako dobro podnijela. Inače je ovaj manevar kojeg je izvao instruktor bio jako težak i učinio je maksimalno moguće. Instruktor ima skoro 1000 sati letenja, iskusan je nastavnik letenja, vidite da je uspio i sebe i avion prizemljiti, što nije baš lako – rekao je Miljenko Bucalović, vlasnik Ecos pilotske škole iz Zagreba. Dodao je da je vlasnik zrakoplova Aeroklub Penkala, a oni su mi smo ga uzeli prije par dana. Prije 20-ak dana je na avionu napravljen veliki pregled od 200 sati, a pregledala ga je i Zrakoplovna agencija godišnje plovidbenosti. Od tada nije preletio više od deset sati.

Foto: Vatrogasci Vrbovsko – U ovom trenutku ne znam zbog čega je došlo do zastoja motora. Avionu ćemo rastaviti krila i prevesti u Zagreb,zapečetiti će se motorski dio i istražitelji agencije će istražiti što se na motoru dogodilo. Ovo je veoma čudno. Ne mogu vjerovati da je do toga došlo. - rekao je Bucalović. A što se događalo za vrijeme dramatičnog leta na tlu ispričao nam je Valetin Crljenko, voditelj tehničke jedinice Delnice Hrvatske autocete.

– Zračne kontrola Pula je dojavila preko 112 u naš Centar kontrole prometa Delnice da je pilot aviona javio da ima problema u letu i da je mogućnost da će se srušiti negdje na predjelu Skrada. To se dogodilo ovdje na djelu autoceste između čvora Ravna Gora i čvora Delnice. Odmah po dojavi koja je bila u 10.47 sati u 10.50 sati su alarmirani vatrogasci, ophodarska služba i policija i oni su odmah izišli van. No u međuvremenu se već avion spustio tu na autocestu. Srećom, bez većih posljedica. Prva dojava je bila da se avion srušio. Na terenu smo uočili da je zapravo sigurno sletio i da nije bilo povrijeđenih - rekao nam je Crljenko. Dodao je da od 1996. godine u HAC-u i do sada nisu imali zabilježen ovakav slučaj. Sreća se jedino slijetanja padobranaca na autoput.