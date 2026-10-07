Vučiću su usta puna Hrvata: 'Smeta im kad smo uspješni...'

Donedavni predsjednik Srbije, a sada kandidat za premijera, Aleksandar Vučić, održao je u srijedu predizborni skup svoje liste Ujedinjena Srbija u Pančevu, na kojem je ponovno govorio o Hrvatskoj i odnosima sa susjednim državama.

Vučić je okupljenima poručio da Hrvatskoj, kako tvrdi, nije u interesu snažna Srbija te ponovno iznio tvrdnje o navodnom vojnom savezu Hrvatske, Kosova i Albanije.

- Zašto bi Hrvatskoj odgovaralo da Srbija bude uspješna? Naravno da im smeta i da će uraditi protiv nas", rekao je Vučić na skupu u Pančevu, prenosi Kurir.

Govoreći o odnosima u regiji, ustvrdio je da je Hrvatska sudjelovala u stvaranju svojevrsnog vojnog saveza s Prištinom i Tiranom s ciljem pritiska na Srbiju.

- Zbog čega su pravili vojni savez s Prištinom i Tiranom? Radili su to sve protiv Srbije jer je Srbija sve snažnija i ne mogu je gaziti kao 2012. godine. Srbija raste i razvija se i u stanju je obraniti se od takvih - kazao je Vučić.

Riječ je o tvrdnjama koje Vučić već dulje vrijeme ponavlja, a odnose se na suradnju Hrvatske, Albanije i Kosova. Beograd Kosovo i dalje ne priznaje kao neovisnu državu.

Vučić se u Pančevu osvrnuo i na svoju najveću političku konkurenciju na predstojećim izvanrednim parlamentarnim izborima, Studentsku listu. Izbori bi se, prema najavama, trebali održati 25. listopada.

U tom je kontekstu ponovno povukao paralelu s Hrvatskom, ovaj put spominjući pjevače Severinu i Marka Perkovića Thompsona.

- Počeli su sa Severinom, a završit će s Thompsonom, pa će nas tjerati da pjevamo i 'Za dom spremni'. E neće vam Srbija to pjevati - poručio je Vučić, a prenosi Kurir.