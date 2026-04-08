Obavijesti

News

Komentari 0
TRUMP PORUČIO

'Primirje ne uključuje Libanon'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Kevin Lamarque

Donald Trump je poručio da sporazum ne obuhvaća izraelske operacije, dok se sukobi u Libanonu nastavljaju

Sporazum o prekidu vatre između Sjedinjenih Država i Irana ne tiče se izraelskih vojnih operacija u Libanonu, rekao je u srijedu američki predsjednik Donald Trump u razgovoru s novinarkom mreže PBS. "Zbog Hezbolana", Libanon "nije uključen u sporazum", rekao je američki predsjednik u kratkom telefonskom razgovoru o kojem je na svom X-u izvijestila novinarka. Izrael je u srijedu granatirao Libanon najvećim intenzitetom od početka rata, ubivši više od 89 ljudi i ranivši 722, prema riječima libanonskog ministra zdravstva.

Proiranski Hezbolah izjavio je u srijedu da ima "pravo na odmazdu" na izraelske napade na Libanon. 

Hezbolah nije preuzeo odgovornost ni za jedan napad na Izrael od objave dvotjednog primirja između Irana i Sjedinjenih Država tijekom noći na srijedu, ističe agencija France presse.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu trebao bi se u srijedu navečer obratiti novinarima, rečeno je iz njegovog ureda.

Ured je već ranije u srijedu rekao da Izrael podupire odluku američkog predsjednika o dvotjednoj obustavi napada na Iran, no primirje ne uključuje Libanon.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif izjavio je ranije da su Sjedinjene Države, Iran i njihovi saveznici pristali na prekid vatre "na svim područjima", uključujući i Libanon, nakon pakistanskog posredovanja usmjerenog na zaustavljanje rata koji traje više od pet tjedana, prenijela je agencija AFP.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026