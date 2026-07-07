Primorac s potpisima: 'Izbori su danas završeni'. Varvodić: 'Ne, nisu. Čeka te surova realnost'

Tri tjedna prije izborne skupštine na kojoj će se izabrati novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, oba protukandidata uvjerena su u pobjedu, a iz njihovih timova međusobno se optužuju za prljavu kampanju. Josip Varvodić još nije predao kandidaturu s potpisima podrške, no to je učinio Dragan Primorac. Primorac je rekao da ima potpise 59 članova izborne skupštine, a da, pretočeno u glasove, to znači uvjerljivu natpolovičnu većinu.

- S današnjim danom izbori su završeni - poručio je Primorac.

Boško Čavka, dugogodišnji izbornik reprezentacije u dizanju utega, a danas predsjednik Hrvatskog dizačkog saveza, u Primorčevu je timu.

- Pozivam Varvodića da prizna poraz i odustane od kandidature. Ovih 59 potpisa znači više od 90 glasova na skupštini, koja ima 155 glasova - poručio je Čavka.

Iako na skupštini glasa 108 pojedinaca, predstavnici 47 olimpijskih sportova imaju po dva glasa, odnosno ukupno 94 glasa od 155. Svi ostali imaju po jedan glas: predstavnici neolimpijskih sportova (33), županijskih saveza (21) i sedam glasova pojedinaca po funkciji. Za većinu je potrebno 78 glasova. Glasovanje je tajno.

Primorac nije podijelio novinarima potpisnu listu onih koji su mu dali podršku, ali ju je predao povjerenstvu Hrvatskog olimpijskog odbora. Kaže da je to učinio iz dva razloga: kako bi prekinuo nagađanja o tome tko ima većinu te kako ne bi došlo do raskola i teških riječi u kampanji. Pogodilo ga je i što je Varvodić prošli tjedan u intervjuu za 24sata komentirao da Primorac ne može imati 59 potpisa.

- Istina je samo jedna i s predanim potpisima će prestati zbunjivanje članova da oba kandidata imaju većinsku podršku. Kao znanstvenik imam motiv govoriti samo istinu i činiti dobro. Osim toga, predao sam ove potpise ranije jer želim zajedništvo i sinergiju u sportu, da se okrenemo budućnosti. Moja vrata su otvorena svima, bez obzira kako glasovali na skupštini - rekao je Primorac.

I dok su neki predstavnici saveza javno rekli da za Primorca lobira i pritišće ih za potporu glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač, Primorac je odbacio takve tvrdnje. Čavka je pak rekao da druga strana vrši pritisak.

- Bilo je strašnih pritisaka na saveze, a i neki sportaši zbog toga nisu ostali čvrsti u svojim stavovima. Druga strana je krenula đonom i igrati 'šporko', ali sad je jasno tko ima većinu - kaže Čavka.

Iz stožera Josipa Varvodića na to su reagirali ističući da je danas dobio podršku predstavnika Kluba olimpijaca, u kojem su proslavljena imena hrvatskog sporta. Pisano su poslali i Varvodićevu izjavu u kojoj kaže da podrška Olimpijaca nije samo pitanje brojki nego i kredibiliteta. Varvodić ističe da potpisi nisu glasovi nego će novog predsjednika izabrati 29. srpnja tajnim glasanjem. Primorčevu demonstraciju potpisa nazvao je "formom u nedostatku sadržaja" i poručio da su ti potpisi rezultat "pritiska i ucjena". I kaže da u tom neće sudjelovati nego želi kampanju s prezentiranjem programa koji nosi konkretne promjene. Pozvao je članove skupštine da donesu odluku bez pritiska.

- Primorac će se morati suočiti sa surovom realnosti kad na dan izbora shvati da je velik broj potpisa ostao samo to, potpis koji se nije pretvorio u glas - tvrdi Varvodić.

- S jedne strane imamo pristup koji se svodi na prezentaciju i percepciju. S druge strane stoji čovjek iz sporta, s jasnim iskustvom i namjerom da uvede red, transparentnost i odgovornost u sustav koji to predugo čeka. Podrška koju dobivam od olimpijaca, sportskih djelatnika i saveza, nije rezultat kampanje, nego povjerenja. A povjerenje se ne gradi u nekoliko dana niti pred kamerama, nego godinama rada i jasnim stavovima - poručio je Varvodić.