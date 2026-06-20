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DOBIO JE KAZNU

Priveli Slovenca: Onanirao na balkonu u Zadru, našli i kokain

Piše Iva Tomas,
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Priveli Slovenca: Onanirao na balkonu u Zadru, našli i kokain
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Uz optužni prijedlog 53-godišnjak je doveden na nadležni sud gdje je saslušan i proglašen krivim. Nakon saslušanja na sudu izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 866,00 eura

Zadarska policija s Ispostavom Nin u subotu je na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru dovela 53-godišnjeg Slovenca zbog kršenja javnog reda i mira te zlouporabe droga. U petak oko 20.50 sati policija je doznala da se na otvorenom balkonu, u Zadru na gradskom predjelu Voštarnica, muškarac samozadovoljava, piše PU zadarska.

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Policijski službenici su ubrzo na mjestu događaja pronašli muškarca, a tijekom postupanja su od njega oduzeli veću količinu kokaina. Uhitili su ga i doveli je u prostorije policije te nad njim proveli istragu.

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Uz optužni prijedlog 53-godišnjak je doveden na nadležni sud gdje je saslušan i proglašen krivim. Nakon saslušanja na sudu izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 866,00 eura.

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