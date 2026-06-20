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TRAŽILI GA OD SRIJEDE

U Dravi pronašli tijelo nestalog dječaka (8) iz Selnice Podravske

Piše Iva Tomas,
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U Dravi pronašli tijelo nestalog dječaka (8) iz Selnice Podravske
Foto: 24sata

Podsjetimo, potraga je trajala od srijede, kada je policija u 20.39 zaprimila dojavu o dječakovu nestanku.

Tijelo nestalog dječaka (8) iz Selnice Podravske pronašli su u subotu u popodnevnim satima, oko dva kilometra nizvodno od mjesta nestanka. Po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu provode se očevidne radnje, izvijestila je PU koprivničko-križevačka.

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Podsjetimo, potraga je trajala od srijede, kada je policija u 20.39 zaprimila dojavu o dječakovu nestanku. U potrazi su sudjelovali vatrogasci sa šireg područja. Onima iz Selnice Podravske pridružili su se oni iz Legrada, kao i JVP Koprivnica. U akciji su bili hitno pozvani i članovi HGSS-a iz Koprivnice i Čakovca.

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Legradski načelnik kazao je za ePodravina kako je nestali dječak bio na dijelu ilegalnoga kupališta nabujale rijeke. Neslužbeno se doznaje da je dječak bio u šetnji s bratom i psom, a u jednom je trenutku ušao u vodu i samo nestao. Brat je neplivač, pa je odmah odjurio roditeljima.

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