U Dravi pronašli tijelo nestalog dječaka (8) iz Selnice Podravske

Tijelo nestalog dječaka (8) iz Selnice Podravske pronašli su u subotu u popodnevnim satima, oko dva kilometra nizvodno od mjesta nestanka. Po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu provode se očevidne radnje, izvijestila je PU koprivničko-križevačka.

Podsjetimo, potraga je trajala od srijede, kada je policija u 20.39 zaprimila dojavu o dječakovu nestanku. U potrazi su sudjelovali vatrogasci sa šireg područja. Onima iz Selnice Podravske pridružili su se oni iz Legrada, kao i JVP Koprivnica. U akciji su bili hitno pozvani i članovi HGSS-a iz Koprivnice i Čakovca.

Legradski načelnik kazao je za ePodravina kako je nestali dječak bio na dijelu ilegalnoga kupališta nabujale rijeke. Neslužbeno se doznaje da je dječak bio u šetnji s bratom i psom, a u jednom je trenutku ušao u vodu i samo nestao. Brat je neplivač, pa je odmah odjurio roditeljima.