Privremeni korisnici u Petrinji i Sisku dobili ključeve stanova: 'Obnova je pri samom kraju'

U Sisku i Petrinji u ponedjeljak su privremenim korisnicima uručeni ključevi 209 stanova u 11 novoizgrađenih višestambenih zgrada u sklopu programa stambenog zbrinjavanja nakon potresa, a premijer Andrej Plenković kazao je da je za izgradnju tih zgrada iz proračuna izdvojeno više od 30 milijuna eura.

“To je još jedan dokaz predanosti Vlade Republike Hrvatske revitalizaciji Sisačko-moslavačke županije”, poručio je.

Stanove su na privremeno korištenje dobili građani čije kuće i stanovi još nisu obnovljeni. Korisnici neće plaćati najamninu, a država će sufinancirati i režijske troškove. Nakon završetka obnove, stanovi će biti uključeni u program priuštivog stanovanja te će biti namijenjeni mladim obiteljima i osobama koje obavljaju deficitarna zanimanja.

Premijer je podsjetio kako je na području Sisačko-moslavačke županije do sada izgrađeno 57 novih višestambenih zgrada, dok su još dvije u završnoj fazi izgradnje.

Veliki dan za stanovnike Petrinje❗️ Završena je izgradnja osam novih višestambenih zgrada sa 152 stana 🔑.



✅Dio je to velikog projekta obnove i revitalizacije u sklopu kojeg će na području Sisačko-moslavačke županije biti novih 59 višestambenih zgrada s 1.024 stana, od kojih je… pic.twitter.com/9SCkJzeguQ — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) July 27, 2026

“To su važne poruke Vlade Republike Hrvatske ovoj županiji. Za obnovu nakon potresa dosad je utrošeno pet milijardi eura, od čega tri milijarde na području Zagreba, a preostali iznos za obnovu Banovine i drugih potresom pogođenih područja. Obnova je pri samom kraju i do kraja iduće godine bit će obnovljene sve obiteljske kuće”, poručio je Plenković.

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić istaknuo je kako je Petrinja središte obnove jer je upravo na njezinu području bio epicentar razornog potresa.

“Svaka treća obnovljena lokacija nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa nalazi se na području Petrinje. Na području zagrebačkog i petrinjskog potresa obnovljeno je više od 15.000 lokacija te oko 900 objekata javne namjene. Ulazimo u završnu četvrtinu obnove, a posebno nas veseli što ne obnavljamo samo oštećene zgrade, nego gradimo i nove. U 59 novih višestambenih zgrada u Sisačko-moslavačkoj županiji bit će ukupno 1.024 nova stana, koji će nakon obnove biti namijenjeni programu priuštivog stanovanja za mlade obitelji”, rekao je Bačić.

U Sisku smo uručili ključeve za ukupno 57 stanova u tri nove višestambene zgrade✅time je na području Sisačko-moslavačke županije dovršeno ukupno 57 višestambenih zgrada.



Vrijednost ovog projekta iznosi gotovo 30 milijuna € i potvrđuje predanost @VladaRH revitalizaciji… pic.twitter.com/dZNcljvsgg — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) July 27, 2026

Dodao je kako je upravo model izgradnje novih stanova na potresom pogođenom području poslužio kao temelj za izradu Nacionalnog plana stambene politike te će se prema njemu diljem Hrvatske graditi stanovi i kuće za priuštivo stanovanje.

Završetkom novih višestambenih zgrada u Sisku i Petrinji znatno će se povećati stambeni fond tih gradova. Nakon dovršetka svih planiranih projekata Sisak će raspolagati s oko 500 novih stanova, a Petrinja s oko 200.

“Sisak i Petrinja nakon obnove postaju sve poželjnija mjesta za život mladih ljudi. Uz razvoj sadržaja, gradnja novih stanova pruža im priliku za rješavanje stambenog pitanja pa Sisak i Petrinja privlače sve više mladih iz Zagreba i drugih gradova.”– rekao je župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak.

Gradonačelnik Siska Domagoj Orlić i gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes složili su se kako izgradnja novih stambenih zgrada predstavlja snažan poticaj demografskoj obnovi, ali i važan doprinos društvenoj i gospodarskoj revitalizaciji potresom pogođenog područja.