Privremeno zabranili pregovore s pobjednikom natječaja za novi Maksimir! Oglasila se Komisija

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) privremeno je zabranila Gradu Zagrebu pregovore s milanskim studijem VG13 Architects, pobjednikom natječaja za stadion Maksimir, vidljivo je iz rješenja objavljenog u srijedu na internetskim stranicama DKOM-a.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Mjera vrijedi do objave odluke o žalbama. Rješenjem koje je doneseno u utorak, 20. listopada, prihvaćeni su prijedlozi Ministarstva gospodarstva i nizozemskog arhitektonskog ureda de Architekten Cie. iz Amsterdama. O samim žalbama DKOM još nije odlučio.

Grad Zagreb objavio je natječaj za izradu natječajnog rješenja stadiona Maksimir i sportsko-rekreacijskog centra Svetice 20. ožujka. Odlukom o rezultatima od 22. rujna na prvo mjesto rangirano je rješenje studija VG13 Architects Studio Associato.

Žalbe na tu odluku podnesene su 5. listopada. Uz Ministarstvo i ured de Architekten Cie. žalbu je podnijela i zajednica gospodarskih subjekata koju čine ZHA Architects Limited iz Londona i UPI-2M iz Zagreba.

Ministarstvo je u prijedlogu navelo da je Grad Zagreb najavio kako će ugovaranje projektiranja uslijediti neposredno nakon odluke o rezultatima. Po mišljenju Ministarstva, sklapanje ugovora prije odluke o žalbi onemogućilo bi otklanjanje nezakonitosti.

Ministarstvo tvrdi da bi šteta za javna sredstva bila nerazmjerno veća od koristi odgode od nekoliko tjedana, jer je riječ o ugovoru vrijednom 12,6 milijuna eura i investiciji od 204 milijuna eura na temelju rješenja koje ne ispunjava bitne uvjete natječaja.

DKOM navodi da bi Grad, da nije određena privremena mjera, mogao pokrenuti pregovore s pobjednikom i sklopiti ugovor za projektiranje i prije odluke o žalbama, jer žalba na rezultate natječaja sama po sebi ne zaustavlja postupak.

Zahtjev za zabranu isplate nagrada iz nagradnog fonda od 976.000 eura DKOM je ocijenio bespredmetnim. Pravilnik o natječajima iz područja arhitekture i urbanizma već propisuje da u slučaju žalbe rok za isplatu nagrada miruje do okončanja žalbenog postupka u prvom stupnju.

Prema obrazloženju DKOM-a, do odluke o žalbama ne može se ni sklopiti ugovor s pobjednikom niti isplatiti nagrade. Protiv rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom.