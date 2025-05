Priznali devastaciju Zrmanje da drugi prođu bez kazne? 'Oni su tek vojnici koji će dobiti metak'

Dobro su to smislili kako bi pravi krivci ostali nekažnjeni. Vjerujem da će DORH provesti punu istragu i naći tko stoji iza svega, te imati petlje sve raščistiti. Đido nema te novce da gradi, on je samo vojnik koji je dobar s tom ekipom i tko zna zašto je odlučio dobiti metak umjesto njih, a Marjanović je u tome sudjelovao, ali nije jedini. To njihovo priznanje krivnje se čini kao strategija da se sve što brže zatvori u tišini, kaže nam to jedan upućeni sugovornik iz Knina nakon što se dogodio preokret u slučaju devastacije Zrmanje.

Nakon objave serije naših članaka o devastaciji i bespravnoj gradnji u kanjonu Zrmanje, unutar Parka prirode Velebit, dvojac je došao u Općinsko državno odvjetništvo, ispitani su i, po našim saznanjima, priznali su bespravnu gradnju. Radi se o Mati Marjanoviću (57) i Marku Đidi (54) iz Knina.

Foto: Privatni album

Prošli vikend smo objavili seriju članaka o nevjerojatnoj devastaciji u zaštićenom kanjonu rijeke Zrmanje na području Mokrog Polja. U području Parka prirode Velebit, nedaleko od Knina, na samoj obali je iskrčena šuma, podignuto sedam drvenih kuća, napravljen dugački betonski zid i tako stvoreno privatno imanje s plažom u biseru prirode. Iako se radi o uglavnom državnoj zemlji, pristup je zapriječen zidom i željeznom ogradom. Također smo objavili fotografije iz zraka koje pokazuju kako je šuma u Parku prirode nestala, prošireni su putovi i zagrađena plaža. Nakon našeg otkrića prvo je reagirao Državni inspektorat, koji je utvrdio bespravnu gradnju, a Državno odvjetništvo je najavilo otvaranje slučaja. Podsjetimo da smo otkrili i da je prva prijava ove bespravne gradnje stigla od ravnatelja Parka prirode Velebit još prije više od dvije godine, kada su izgrađene tek prve kuće. Ali su nam se iz Inspektorata ispričali da se prijava zagubila.

Kako smo neslužbeno saznali, Đido i Marjanović su sami došli u Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku i priznali bespravnu gradnju. Prema našim informacijama, rekli su da su mislili koristiti kuće za robinzonski turizam, ali kad su vidjeli na kakvu osudu javnosti je sve naišlo i nakon što je Državni inspektorat zatvorio gradilište, navodno su obećali da će sve sami ukloniti.

Inače, za gradnju u zaštićenom području prirode kazna je zatvor od šest mjeseci do pet godina. Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku je objavilo priopćenje bez navođenja imena.

- Osnovano se sumnja da su 54-godišnjak i 57-godišnjak u vremenu od 2021. do svibnja 2025. bez dozvola za gradnju, u Parku prirode Velebit, na području Mokrog Polja, u kanjonu Zrmanje, koje je područje od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, investirali i izgradili sedam stambenih objekata - kuća. Nakon što su oba osumnjičenika ispitana, Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku provest će istraživanje i donijeti državnoodvjetničku odluku - objavio je u priopćenju ODO Šibenik, te sad čekamo hoće li podignuti optužnicu.

Iako je ovaj dvojac priznao, 24sata su saznala i tko je bio izvoditelj radova i navodno suinvestitor. Također, spominjala su se imena bivšeg suca i čovjeka povezanog s obavještajnim sustavom te zagrebačkih odvjetnika, ali zasad je ispitan samo ovaj dvojac.

Još jedan iznimno dobro upućen sugovornik nam je rekao da su sedam bespravnih kuća u partnerstvu, svaki za svoje uživanje, podignula sedmorica dobrih prijatelja, navodeći i imena nekih od njih. Ovaj slučaj je neobičan jer se vlasništvo na kućama i zemljom ne može točno utvrditi. Parcela na čijem je dijelu niknula i ova gradnja ima skoro 200.000 kvadrata, od čega je oko 185.000 u državnom vlasništvu. U zemljišnim knjigama je upisano još pet suvlasnika, od čega smo utvrdili da su tri mrtva. Jedan je u Beogradu, a njegov otac, koji je upisan kao peti suvlasnik, živi na rubu siromaštva i sigurno nema novca za ovakav pothvat. Njegovi susjedi svjedočili su da se radi o starom čovjeku, povratniku koji živi u zaseoku.

A tko su ljudi koji su na sebe preuzeli krivnju? Mato Marjanović (57) sa suprugom ima kafić u Kninu, ali nam se na brojeve koji su navedeni nitko nije javljao cijelo prijepodne. Prije je radio kod poduzetnika koji ima građevinsku tvrtku koja je sudjelovala u bespravnoj gradnji. Tog poduzetnika smo uspjeli dobiti.

- Nemam nikakvoga komentara. Razočarali ste me - poručio nam je ne želeći objašnjavati svoje "razočaranje".

Marko Đido (54) je u mirovini, prije nekoliko godina je dobivao i poticaje grada za svoj tadašnji OPG. Prije nekoliko godina je pokušao dobiti i prenamjenu zemljišta pored Knina u građevinsko. Naveo je da je na zemljištu već izgrađen legalizirani objekt za poljoprivredne svrhe i jedan manji stambeni, a on bi se rado bavio turizmom, pa bi to prenamijenio i napravio dodatni bazen. Gradska uprava Knina ga je odbila. Zvali smo i Đidu. S broja mobitela koji je u imeniku registriran na Marka Đidu povratno nas je nazvala žena koja je rekla da je supruga. Pitala nas je tko smo, a kad smo se predstavili, pitala je zašto trebamo supruga. Rekli smo ga da ga trebamo nešto pitati i zamolili uzvratni poziv.

- Prenijet ću mu pa će vas on nazvati ako hoće - rekla je gospođa, a Đido se nije javio do zaključenja ovog broja.

Treći sugovornik također upozorava da su Đido i Marjanović očito samo istaknuti kako bi se smanjila šteta.

- Oni su tu iz teniskoga kluba i Đido je Marjanovićev poslušnik. Poduzetnik koji nije htio ništa komentirati jači je od njih dvojice, a ima ovdje ljudi koji su bili tamo na njegov poziv i točno se zna koja je njegova od tih sedam kuća - kaže nam i treći sugovornik.

24sata su, osim tog poduzetnika, koji je "razočaran", zvala još onih koji se spominju kao partneri u bespravnoj gradnji. Bivši sudac, koji je ove godine razriješen dužnosti na vlastiti zahtjev, sad radi u odvjetničkom uredu koji zastupa i visokoprofilirane slučajeve i često se mogu vidjeti u javnim istupima. Kad nam ranije nije odgovarao na pozive, poslali smo mu poruku da imamo informaciju kako je on jedan od investitora u kanjonu. "Imate neistinitu informaciju", kratko je odgovorio.

Svi sugovornici spominju i ime jednog velikog poduzetnika iz Zagreba te da su on, sin ili njegov brat partneri u ovoj bespravnoj gradnji.

- Ne, niti ja niti itko od moje obitelji nema baš nikakve veze s gradnjom u kanjonu Zrmanje - rekao nam je taj poduzetnik kad smo ga kontaktirali prošli tjedan.

Imenom se spominje i čovjek povezan s obavještajnim sustavom, ali do njega nismo uspjeli doći. Sad ostaje vidjeti hoće li se Državno odvjetništvo zadovoljiti priznanjem dvojca iz Knina ili će nastaviti istraživati. Također, ostaje zasad nepoznato kakvu će kaznu tražiti za dvojac s obzirom na to da od našeg otkrića još nije prošlo ni sedam dana.

Mještani navode moćnije ljude koji ostaju skriveni

Fotografije iz zraka otkrivaju devastaciju

Na posljednjoj fotografiji koju je napravio Googleov satelit vide se iskrčena šuma i objekti. Još u proljeće 2022. godine sve je to bila šuma u kanjonu Zrmanje. Osim što su napravili kuće i zidove, probijeni su i putovi. Onaj desni vodi do mjesta na kojem je šuma dodatno iskrčena za vidikovac.