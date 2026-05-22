Obavijesti

News

Komentari 1
USKORO NASTAVAK SUĐENJA

Priznao ubojstvo 'dolenjskog junaka'? Optuženi za smrt Aleša Šutara dogovorio nagodbu...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Priznao ubojstvo 'dolenjskog junaka'? Optuženi za smrt Aleša Šutara dogovorio nagodbu...
Foto: Privatni album

Samire Šiljić navodno je priznao da je usmrtio Aleša Šutarja te je s tužiteljstvom sklopio nagodbu. Zbog priznanja bi mogao dobiti manju kaznu.

Suđenje za smrt Aleša Šutara, kojeg su u Sloveniji nazivali 'dolenjskim junakom', moglo bi završiti puno brže nego što se očekivalo. Prema pisanju slovenskih medija, Samire Šiljić priznao je ubojstvo te je s tužiteljstvom sklopio nagodbu o priznanju krivnje. Kakvu će kaznu dobiti zasad nije poznato, no ranije se spominjalo da mu prijeti do 15 godina zatvora. Zbog priznanja krivnje mogao bi iza rešetaka biti i kraće od očekivanog, javljaju Slovenske novice.

NOVE MJERE NA SNAZI Slovenija uvela 'Šutarov zakon': Nazivaju ga po ocu koji je ubijen kad je stigao pomoći sinu...
Slovenija uvela 'Šutarov zakon': Nazivaju ga po ocu koji je ubijen kad je stigao pomoći sinu...

Početkom svibnja na sudu u Novom Mestu održano je pripremno ročište za smrt 48-godišnjeg Šutara. Šiljić je tada na sud stigao pod policijskom pratnjom, a ročište je završilo vrlo brzo, što je već tada upućivalo na mogućnost dogovora s tužiteljstvom.

Nastavak suđenja zakazan je za 26. svibnja. U jednom trenutku razmatralo se da se rasprava održi videovezom, no sud je u posljednji trenutak odlučio da optuženi ipak mora osobno stati pred suca.

TRAGIČNO IZGUBIO ŽIVOT Obitelj ubijenog Aleša iz Novog Mesta donirala njegove organe
Obitelj ubijenog Aleša iz Novog Mesta donirala njegove organe

Istraga je isprva krenula u drugom smjeru. Policija je zbog smrti Aleša Šutara prvo uhitila Šiljićeva rođaka, no nakon iskaza više svjedoka koji su tvrdili da je upravo Šiljić napao 48-godišnjaka, sud ga je prošlog prosinca pustio iz pritvora.

Nedugo potom, na prijedlog tužiteljstva, istražni zatvor određen je Šiljiću.

Podsjetimo, Šutar je preminuo krajem listopada nakon što je ispred noćnog kluba LokalPatriot zadobio udarac u glavu. Došao je po svojeg sina, kojega je ranije počela maltretirati skupina Roma, te ga je pokušao zaštiti, no napadnut je, a jedan od napadača iz skupine Roma udario ga je u glavu. Zadobio je teške ozljede glave, unutarnje krvarenje i prijelom vratnog kralješka, nakon čega ga liječnici nisu mogli spasiti te je naposljetku preminuo.

MJEŠTANI I DALJE U ŠOKU Sve o tragediji u Novom Mestu: 'Sin ubijenog predbacuje si da je kriv. On ne može doći k sebi'
Sve o tragediji u Novom Mestu: 'Sin ubijenog predbacuje si da je kriv. On ne može doći k sebi'

Slovenska ministrica pravosuđa Andreja Katič i ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar nakon ovog tragičnog slučaja podnijeli su ostavke, a izbili su i prosvjedi, na kojima su prosvjednici tražili uključivanje romske djece u obrazovni sustav, ukidanje socijalnih davanja te strože kaznene zakone. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SRAMOTA Maturanti urlali ZDS na Trgu! U Dubrovniku napali policajce, dvojica su uhićena
UŽIVO DILJEM HRVATSKE

SRAMOTA Maturanti urlali ZDS na Trgu! U Dubrovniku napali policajce, dvojica su uhićena

Maturanti danas slave svoj dan! Donosimo uživo sve o norijadi 2026. gdje su okupljanja po gradovima, kakav je program te kakvo vrijeme očekuje maturante tijekom dana. Pratite naš live iz minute u minutu...
Je li Kolinda Grabar Kitarović moguća Matešina nasljednica? Doznajemo ima li ambicije za to
BORBA ZA FOTELJU

Je li Kolinda Grabar Kitarović moguća Matešina nasljednica? Doznajemo ima li ambicije za to

Grabar-Kitarović je, naime, neovisna članica Međunarodnog olimpijskog odbora te po toj funkciji automatski sudjeluje i u radu Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora
Izvidi DORH-a o Mateši i ženi Plenkovićeva su jasna poruka...
SPORTSKI SKANDAL

Izvidi DORH-a o Mateši i ženi Plenkovićeva su jasna poruka...

Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša podnio je ostavku, a novi broj našeg tjednika Express, koji je od petka u prodaji na svim kioscima, otkriva što ga je ovih dana posebno uzrujalo...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026