Priznao ubojstvo 'dolenjskog junaka'? Optuženi za smrt Aleša Šutara dogovorio nagodbu...

Suđenje za smrt Aleša Šutara, kojeg su u Sloveniji nazivali 'dolenjskim junakom', moglo bi završiti puno brže nego što se očekivalo. Prema pisanju slovenskih medija, Samire Šiljić priznao je ubojstvo te je s tužiteljstvom sklopio nagodbu o priznanju krivnje. Kakvu će kaznu dobiti zasad nije poznato, no ranije se spominjalo da mu prijeti do 15 godina zatvora. Zbog priznanja krivnje mogao bi iza rešetaka biti i kraće od očekivanog, javljaju Slovenske novice.

Početkom svibnja na sudu u Novom Mestu održano je pripremno ročište za smrt 48-godišnjeg Šutara. Šiljić je tada na sud stigao pod policijskom pratnjom, a ročište je završilo vrlo brzo, što je već tada upućivalo na mogućnost dogovora s tužiteljstvom.

Nastavak suđenja zakazan je za 26. svibnja. U jednom trenutku razmatralo se da se rasprava održi videovezom, no sud je u posljednji trenutak odlučio da optuženi ipak mora osobno stati pred suca.

Istraga je isprva krenula u drugom smjeru. Policija je zbog smrti Aleša Šutara prvo uhitila Šiljićeva rođaka, no nakon iskaza više svjedoka koji su tvrdili da je upravo Šiljić napao 48-godišnjaka, sud ga je prošlog prosinca pustio iz pritvora.

Nedugo potom, na prijedlog tužiteljstva, istražni zatvor određen je Šiljiću.

Podsjetimo, Šutar je preminuo krajem listopada nakon što je ispred noćnog kluba LokalPatriot zadobio udarac u glavu. Došao je po svojeg sina, kojega je ranije počela maltretirati skupina Roma, te ga je pokušao zaštiti, no napadnut je, a jedan od napadača iz skupine Roma udario ga je u glavu. Zadobio je teške ozljede glave, unutarnje krvarenje i prijelom vratnog kralješka, nakon čega ga liječnici nisu mogli spasiti te je naposljetku preminuo.

Slovenska ministrica pravosuđa Andreja Katič i ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar nakon ovog tragičnog slučaja podnijeli su ostavke, a izbili su i prosvjedi, na kojima su prosvjednici tražili uključivanje romske djece u obrazovni sustav, ukidanje socijalnih davanja te strože kaznene zakone.