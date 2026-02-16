Obavijesti

STRADALA U SARAJEVU

Probudila se djevojka (17) kojoj su amputirali nogu nakon teške nesreće: 'Lavice, bori se...'

Probudila se djevojka (17) kojoj su amputirali nogu nakon teške nesreće: 'Lavice, bori se...'
Sarajevo: Poruke podrške djevojci koja je stradala u tramvajskoj nesreći | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

U Sarajevu su i za ponedjeljak najavljeni protesti, građani traže da vlasti preuzmu odgovornost za nesreću u kojoj je život izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić...

Probudila se djevojka Ella (17) koja je teško ozlijeđena u stravičnoj tramvajskoj nesreći u Sarajevu prošlog tjedna, potvrdio je za Oslobođenje direktor Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" Ismet Gavrankapetanović...

Nesretnoj djevojci su nakon nesreće liječnici amputirali nogu, njezino stanje i dalje je teško.

- Nastavlja se intenzivni reanimacijski tretman na Odjelu za anesteziju i reanimaciju uz započete rane mjere rehabilitacije u skladu s trenutačnim stanjem - kazao je Gavrankapetanović.

Nakon teške nesreće Ellu su stavili u induciranu komu, bila je životno ugrožena.

U Sarajevu su i za ponedjeljak najavljeni protesti, građani traže da vlasti preuzmu odgovornost za nesreću u kojoj je život izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić.

Na ogradi bolnice pojavile su se i poruke podrške 17-godišnjoj Elli.

"Ella, volimo te. KRG Željezničar", "Bori se lavice", "Ella, nisi sama, uz tebe smo" - stoji na transparentima.

Sarajevo: Poruke podrške djevojci koja je stradala u tramvajskoj nesreći
Sarajevo: Poruke podrške djevojci koja je stradala u tramvajskoj nesreći | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Sarajevo: Poruke podrške djevojci koja je stradala u tramvajskoj nesreći
Sarajevo: Poruke podrške djevojci koja je stradala u tramvajskoj nesreći | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Sarajevo: Poruke podrške djevojci koja je stradala u tramvajskoj nesreći
Sarajevo: Poruke podrške djevojci koja je stradala u tramvajskoj nesreći | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Ranije su mladi na prosvjedima nosili transparent s porukom "Ella, uz tebe smo"...

