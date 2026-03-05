Obavijesti

Procurili detalji iz privatnog života razvratne predatorice koja je silovala tinejdžera (16)

Piše 24sata,
Foto: twitter

LOUISIANA Njezin bivši suprug opisuje je kao hladnokrvu alkoholičarku koja ga je varala s policajcem i majstorom. Prijeti joj sedam do 10 godina zatvora

Dok je porota u Louisiani izricala krivnju bivšoj gradonačelnici DeRiddera Misty Roberts zbog seksualnog odnosa sa šesnaestogodišnjakom, u sudnici su se otvorile i stare rane iz njezina privatnog života. U dokumentima iz brakorazvodnog postupka, koji su se ponovno našli pod povećalom, njezin bivši suprug Duncan Clanton u nizu poruka opisuje je kao hladnokrvu alkoholičarku koja ga je varala.

Foto: twitter

Detalji šokirali Ameriku

Roberts (43) je u utorak proglašena krivom za dva kaznena djela silovanja maloljetnika. Poroti je za odlulu trebalo samo sat vremena. Presudu će saznati 17. travnja. Prijeti joj  od 7 do 10 godina zatvora uz obvezu upisa u registar seksualnih prijestupnika.

Sve se, prema iskazima, dogodilo u srpnju 2024. na kućnoj zabavi uz bazen, opterećenoj alkoholom i prisutnošću maloljetnika. Žrtva, prijatelj njezina sina, svjedočio je da je bio toliko pijan da je povraćao, da mu se vrtjelo te da je jedva stajao, dok ga je Roberts u jednom trenutku odvela u prostoriju na katu i ondje došlo do seksualnog odnosa.

Suđenje je obuhvatilo i detalje o fotografijama s tuluma, na kojima je Roberts u bikiniju u prisnom kontaktu s tinejdžerom, što je tužiteljstvo koristilo kao dio šire slike ponašanja te večeri.

Foto: twitter

 "Lie ‘til you die"

U najtežem sloju priče nalaze se iskazi njezine djece. Sin je govorio da je kroz pukotinu na prozoru vidio majku i prijatelja, a kći je navela da ih je zatekla "jedno na drugome". Nitko od njih nije opisivao eksplicitne detalje, ali su njihovi iskazi, uz druge svjedoke, gradili kronologiju događaja i kaotičnu atmosferu nakon što su ih primijetili. Prema navodima koji su izneseni na suđenju, Roberts je nakon svega slala poruke u kojima je tražila da obitelj laže istražiteljima. Guardian navodi da je u jednoj poruci stajalo:

"Lie ‘til you die."

U pozadini kaznenog postupka pojavili su se detalji iz brakorazvodne parnice, s porukama iz 2022. u kojima Clanton Roberts napada najtežim riječima. Prema izvještaju koji prenosi Daily Mail Clanton joj je u jednoj poruci napisao: "Stvarno si hladnokrvna", a u drugoj je naziva alkoholičarkom i varalicom, uz tvrdnje da ga je varala s policajcem i majstorom te da je godinama vodila dvostruki život.

Poruke, prema istim navodima, skaču između dogovora oko djece i eksplozivnih optužbi o karakteru, alkoholizmu i nevjeri, pa djeluju kao presjek braka koji se raspadao dugo prije no što je slučaj s maloljetnikom došao u javnost.

Kako su opisali svjedoci, Roberts i maloljetnik završili su u sobi, a drugi su ih gledali kroz prozor | Foto: twitter

Posebno je odjeknulo i to što je Roberts, prema sudskim navodima, dan nakon tuluma priznala Clantonu da je "zeznula" i da mu to govori iz poštovanja. U porukama koje su prikazane poroti, Clanton je na takvo priznanje odgovorio znatno smirenije, nazivajući je dobrom majkom i nudeći razgovor, prije nego što se njihov odnos ponovno vratio u zonu optužbi, nepovjerenja i iscrpljenosti.

Clanton je na suđenju svjedočio protiv Roberts i rekao da mu je priznala seksualni odnos te da su ih djeca zatekla. Prema izvještajima, par dijeli skrbništvo, a ranije su se u dokumentima spominjale i financijske obveze poput uzdržavanja djece.

Jedan od detalja koji je poroti trebao pokazati "svijest o posljedicama" bila je i priča o hitnoj kontracepciji. Svjedoci su opisivali kako je majka tinejdžera kontaktirala Roberts zbog straha od trudnoće, a kasnije je, prema iskazima, naručila pilulu za dan poslije. Na sudu je svjedočio i vozač koji je dostavio paket, a taj se potez uklopio u narativ tužiteljstva o noći koja nije završila "nesporazumom", nego pokušajem kontrole štete.

- Razuzdana fotografija vrijedi tisuću riječi - rekao je tužitelj Charles Robinson, prema navodima s rasprave o fotografijama s tuluma.

Foto: twitter

Politički pad: od povijesne pobjede do ostavke bez objašnjenja

Roberts je 2018. postala prva gradonačelnica DeRiddera, gradića s oko deset tisuća stanovnika blizu granice s Teksasom. Drugi mandat osvojila je 2022., a u srpnju 2024. podnijela je ostavku ubrzo nakon što su vlasti počele istraživati prijavu.

U ostavci nije spominjala istragu, nego je govorila o "promjeni fokusa i prioriteta". Nakon njezina odlaska, grad je izabrao novog gradonačelnika, Michaela D Harrisa.
 

