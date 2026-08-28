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RUSI POJAČAVAJU PRITISAK?

Procurilo izvješće obavještajnih službi SAD-a: Putin na SAD gleda kao na oslabljenog aktera

Piše 24sata,
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Procurilo izvješće obavještajnih službi SAD-a: Putin na SAD gleda kao na oslabljenog aktera
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Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
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Američke obavještajne službe smatraju da Rusija vidi sukob SAD-a i Irana kao priliku za jači pritisak na američke interese i saveznike u Europi...

Prema najnovijim procjenama američkih obavještajnih službi, ruski predsjednik Vladimir Putin i Kremlj gledaju na Sjedinjene Američke Države kao na oslabljenog globalnog aktera zbog šestomjesečnog rata s Iranom. Ta ocjena, kako piše Washington Post, prethodila je tajnoj posjeti direktora CIA-e Johna Ratcliffea Moskvi ovog tjedna.

Američke obavještajne službe smatraju da Rusija vidi sukob SAD-a i Irana kao priliku za jači pritisak na američke interese i saveznike u Europi. Rat je, prema izvještajima, iscrpio ključne američke zalihe oružja: sustave Patriot, krstareće rakete Tomahawk, ATACMS i dronove Reaper, što Kremlju daje dojam da Washington ima manje manevarskog prostora za brzu reakciju.

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Ratcliffe je u Moskvu došao s upozorenjem ruskim dužnosnicima da bi značajnija eskalacija rata u Ukrajini mogla imati suprotan učinak: približiti američkog predsjednika Donalda Trumpa ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, piše WP.

Posjet je prva poznata misija direktora CIA-e u Rusiju od kraja 2021. godine. Ruska strana potvrdila je razgovore, no Kremlj je istaknuo da Ratcliffe nije razgovarao s Putinom.

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Dok se kopneni rat u Ukrajini nalazi u zastoju, obje strane pojačavaju udare. Ukrajina na rusku energetsku infrastrukturu, a Rusija na ukrajinske gradove i civilne ciljeve. 

U istočnoj Europi, osobito u baltičkim državama, raste zabrinutost zbog mogućih novih ruskih provokacija. 

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