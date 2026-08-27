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NASTAVLJA SE HIBRIDNI RAT

Treba li Europa strahovati od Rusije? Obavještajci: 'Ne vidimo da se priprema napad na NATO'

Piše HINA,
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Treba li Europa strahovati od Rusije? Obavještajci: 'Ne vidimo da se priprema napad na NATO'
Foto: Vyacheslav Prokofyev
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Europske obavještajne službe ne raspolažu indicijama o ruskom vojnom napadu na europske članice NATO-a, rekla je u četvrtak visoka europska dužnosnica

Prema pisanju američkih medija, ravnatelj CIA-e John Ratcliffe posjetio je ovog tjedna Moskvu kako bi odvratio Rusiju od napada na Sjevernoatlantski savez. "Europske službe ne vide rizik od ruskog napada na europske zemlje", istaknula je ta dužnosnica koja je željela ostati neimenovana.

"Što se tiče mogućih prijetnji europskim članicama NATO-a, ne vidimo ništa što bi ukazivalo na to da se trenutačno nešto priprema", dodala je.

No, dužnosnica je također rekla kako nema sumnje u to da Rusija pokušava "aktivno stvoriti poteškoće našim zemljama", s obzirom na to da Europska unija snažno podržava Ukrajinu od ruske invazije 2022. godine.

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"Eskalacija s ruske strane jasno je prisutna", naglasila je.

EU već dugo osuđuje "hibridni rat" koji vodi Rusija. Moskvi pripisuje sve duži popis incidenata, u rasponu od upada dronova i kibernetičkih napada do dezinformacija i političkih uplitanja, pri čemu su najizloženije istočne članice.

"Ono što vidimo jesu ti hibridni, a potom i malo manje hibridni napadi koji se nastavljaju, te polazimo od pretpostavke da će se nastaviti", rekla je dužnosnica.

Američki predsjednik Donald Trump također je u četvrtak kazao da ruski predsjednik Vladimir Putin "neće napasti teritorij NATO-a". 

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"Imao sam s njim dobre razgovore. On neće napasti teritorij NATO-a", kazao je Trump novinarima u Bijeloj kući.

Kremlj je u četvrtak ocijenio da su informacije iz američkih medija prema kojima je ravnatelj CIA-e ovog tjedna otputovao u Moskvu kako bi odvratio Rusiju od napada na NATO potpuno bez doticaja "sa stvarnošću".

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