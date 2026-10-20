Procvat u Kninu: Veleučilištu prijetilo gašenje, a sad upisali više od 200 studenata...

Ukupno 212 upisanih studenata, prva generacija od 20 studenata novog stručnog diplomskog studija Enogastronomije te potpisani ugovori o suradnji s AC Hotelom by Marriott Split i Badelom 1862 obilježavaju novi zamah visokog obrazovanja u Kninu. Ustanova koja se još donedavno suočavala s manjkom studenata i neizvjesnošću svoje budućnosti danas širi obrazovnu ponudu i povezuje se s gospodarskim partnerima koji mogu pridonijeti kvaliteti nastave i stručnom razvoju studenata.

Takav zaokret rezultat je revitalizacije pokrenute dolaskom izv. prof. dr. sc. Damira Mihanovića na čelo tadašnjeg Veleučilišta „Marko Marulić“ . U razdoblju u kojem je nedovoljan broj studenata dovodio u pitanje održivost ustanove, naglasak je stavljen na razvoj programa za koje postoji interes, povezivanje s poslodavcima i ponovno jačanje povjerenja u studiranje u Kninu. Ovogodišnjih 212 upisanih studenata važan je rezultat tog rada i temelj za daljnji razvoj.

Potreba za izlaskom iz krize i osiguravanjem dugoročne perspektive ustanove bila je povod za povezivanje sa Sveučilištem u Splitu . Proces integracije uspješno je proveo Mihanović, a nekadašnje Veleučilište danas djeluje kao Odsjek Marko Marulić u Kninu, u sastavu Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu. Time je osiguran širi akademski okvir za razvoj kninskih studija, suradnju nastavnika i otvaranje novih obrazovnih mogućnosti, uz nastavak izvođenja nastave u Kninu.

Mihanović u taj proces unosi i dugogodišnje menadžersko iskustvo. Tijekom karijere bio je član i zamjenik predsjednika Uprave Croatia osiguranja, zamjenik člana Uprave Kraša te predsjednik Uprave Croatia zdravstvenog osiguranja. Iskustvo upravljanja velikim poslovnim sustavima danas primjenjuje u povezivanju ustanove s gospodarstvom i prepoznavanju znanja koja će budućim stručnjacima biti potrebna na tržištu rada.

- Broj od 212 upisanih studenata daje nam čvrst temelj za nastavak razvoja visokog obrazovanja u Kninu. Naša je odgovornost opravdati povjerenje tih ljudi kvalitetnom nastavom i znanjima koja će moći primijeniti u svojem profesionalnom životu. Iz menadžerskog iskustva znam koliko je poslodavcima važno imati obrazovane ljude koji razumiju posao, mogu preuzeti odgovornost i spremni su dalje učiti. Zato ćemo pri razvoju novih studija sustavno razgovarati s gospodarstvenicima, strukovnim udruženjima i lokalnom zajednicom. Želimo obrazovati kadrove za kojima postoji stvarna potreba i studentima omogućiti da već tijekom obrazovanja uspostave kontakt sa svojim budućim profesionalnim okruženjem - istaknuo je Mihanović.



Takav pristup već se razvija kroz novi stručni diplomski studij Enogastronomije, čiju prvu generaciju čini 20 studenata. Dvogodišnji program donosi 120 ECTS bodova, a njegovim završetkom stječe se stručni naziv magistra inženjera prehrambene tehnologije, smjer enogastronomija. Studij povezuje proizvodnju i kvalitetu hrane, gastronomiju, enologiju, prehranu te razvoj i tržišno predstavljanje enogastronomskih proizvoda i usluga. Studente priprema za rad u prehrambenoj industriji, vinarijama, ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turističkom sektoru.

Praktičnu dimenziju obrazovanja dodatno podupiru potpisani ugovori s gospodarskim partnerima. Suradnja s društvom Westgate Tower, koje upravlja AC Hotelom by Marriott Split, otvara prostor za terensku nastavu, stručne posjete, radionice i gostujuća predavanja. Predviđene su i mogućnosti stručne prakse, mentorstva te izrade studentskih radova iz područja hotelskog poslovanja, hrane i pića, upravljanja kvalitetom i iskustva gostiju. Aktivnosti će se dogovarati prema potrebama nastave i mogućnostima partnera, uz priliku da studenti upoznaju standarde rada hotela međunarodnog brenda.

Suradnja s Badelom 1862 obuhvaća mogućnosti gostujućih predavanja, stručnih prezentacija i posjeta te povezivanja studentskih radova s primjerima iz poslovanja kompanije. Naglasak je na proizvodnji i distribuciji pića, razvoju proizvoda, marketingu, prodaji i održivosti. Takvo povezivanje studentima približava poslovne procese i omogućuje bolje razumijevanje puta proizvoda od proizvodnje do tržišta i krajnjeg potrošača.

- Za Knin i njegovo okruženje razvoj Enogastronomije otvara mogućnosti snažnijeg povezivanja lokalnih proizvođača, vinara, ugostitelja i turističkih djelatnika. Obrazovanje u tom području može pridonijeti razvoju novih proizvoda i gastronomske ponude te boljem predstavljanju baštine dalmatinskog zaleđa gostima i tržištu - ističu iz sveučilišnog odsjeka u Kninu.