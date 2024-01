Prodali dva stana i potrošili svu ušteđevinu za krstarenje koje je otkazano: 'Sad smo beskućnici'

Shrvani par Kara i Joe Youssef iz američke savezne države Ohio, kažu da se suočavaju s beskućništvom nakon što su potrošili svu ušteđevinu za trogodišnje krstarenje koje se nije nikada realiziralo. Prodali su svoja dva stana i većinu imovine kako bi krenuli na trogodišnje putovanje oko svijeta, piše Unilad.com. Krstarenje im je otkazano u zadnjem trenu.

Kada su Kara i Joe saznali za putovanje 'Miray Cruises Life at Sea', bili su vrlo uzbuđeni. Planirali su krenuti na putovanje 1. studenog i provesti nevjerojatnih 1095 dana na moru i stati u 382 luke diljem svijeta. Ali par je, kako kaže, dobio vijest da se putovanje neće održati samo nekoliko dana prije nego što su trebali krenuti.

Foto: Facebook

- Bili smo u zabludi. Pustili su nas da gajimo nadu do zadnje minute. Prodali smo sve što imamo da ostvarimo ovaj san. Osjećamo se potpuno poraženo - rekla je razočarana Kara za The New York Times.

Početna ideja za krstarenje došla je od poduzetnika Mikaela Pettersona u lipnju 2022. Blisko je surađivao s vlasnikom Miraya Vedatom Ugurluom koji je preporučio brod pod nazivom MC Gemini - onaj koji je imao 400 kabina i mogao primiti oko 1000 putnika. Kabine su se kretale od razumnijih 90.000 dolara do nevjerojatnih 975.000 dolara za otmjeni apartman. Stotine ljudi počelo je pokazivati zanimaciju i krenule su rezervacije.

No ubrzo su se zabrinuli oko količine goriva koja bi bila potrebna da se stigne do svakog odredišta. Otprilike u to vrijeme, tvrtka je također imala problema s transakcijama putem kreditnih kartica.

Tada je Mikael odlučio prekinuti veze s Miray, što je dodatno zabrinulo par koji je već položio tisuće dolara kao polog.

Kara je priznala da su ona i njezin suprug bili nervozni, ali su sudjelovali u nizu webinara s drugim putnicima i Kendrom Holmes, potpredsjednicom za strategiju poslovnog razvoja u Mirayu, koja ih je uvjerila da će sve biti po planu.

- Kendra je bila vrlo uvjerljiva i predana. Bila je vrlo realna, dok nam je Mikael obećao 'brda i doline' - rekla je Kara.

Foto: Life at Sea Cruises

U lipnju je tvrtka tvrdila da postoji 'neviđena potražnja' i da planira nabaviti znatno veći brod (627 kabina) kako bi primio sve putnike. Međutim, prema The New York Timesu, investitori su iskorišteni za financiranje većeg broda.

Potom je ranije ovog mjeseca vlasnik Miraya potvrdio da je krstarenje otkazano zbog nedostatka sredstava i interesa.

- Pokušali smo sve kako bismo pronašli rješenje, ali na kraju dana nismo uspjeli dobiti investitore i nismo mogli prodati dovoljno kabina - rekao je. Dana 28. prosinca, par je tvrdio da još uvijek nisu dobili povrat novca i da su odsjeli u hotelu u Istanbulu koji je platila tvrtka za krstarenje.

- Uskoro bismo mogli biti beskućnici - priznala je Kara.