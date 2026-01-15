Obavijesti

News

UŽAS U SLAVONIJI

Produljili su pritvor osječkom liječniku monstrumu: Djeci je davao drogu i zlostavljao ih

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Produljili su pritvor osječkom liječniku monstrumu: Djeci je davao drogu i zlostavljao ih
Osijek: Privođenje osumnjičenog zdravstvenog djelatnika kod istražnog suca | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Podsjećaju da se osumnjičenika tereti za četiri kaznena djela povrede djetetovih prava, dva kaznena djela bludnih radnji, omogućavanje trošenja droga te neovlaštenu proizvodnju i promet drogama

Admiral

Sudac istrage osječkog Županijskog suda u srijedu je produljio istražni zatvor 46-godišnjem liječniku osječkog KBC-a kojeg tužiteljstvo, uz ostalo, tereti za bludne radnje prema maloljetnicima i omogućavanje konzumiranja droge, izvijestio je u srijedu osječki sud.

Ne navodeći identitet okrivljenika sa suda su izvijestili da je istražni zatvor produljen do 15. ožujka, a zbog opasnosti od ometanja kaznenog postupka te mogućnosti ponavljanja kaznenog djela.

Podsjećaju da se osumnjičenika tereti za četiri kaznena djela povrede djetetovih prava, dva kaznena djela bludnih radnji, omogućavanje trošenja droga te neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

SVE ZBOG ZAKONA Psihijatar monstrum iz Osijeka zlostavljao djecu, ali nije dobio otkaz: 'Liječnik je suspendiran'
Psihijatar monstrum iz Osijeka zlostavljao djecu, ali nije dobio otkaz: 'Liječnik je suspendiran'

Osumnjičenom liječniku istražni zatvor je određen 16. prosinca prošle godine, nakon što je prethodno uhićen zbog sumnji da je neprimjereno dirao maloljetnike po tijelu te im davao drogu na konzumaciju.

Osijek: Privođenje osumnjičenog zdravstvenog djelatnika kod istražnog suca
Osijek: Privođenje osumnjičenog zdravstvenog djelatnika kod istražnog suca | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Policija je tada izvijestila kako je kriminalističkim istraživanjem utvrđena  osnovana sumnja da se, u razdoblju od 2016. do 2019. godine, u zdravstvenoj ustanovi u Osijeku prema svoja četiri pacijenta koji su u to vrijeme bili maloljetni obraćao neprimjerenim riječima, neprimjereno ih dodirivao po tijelu te im davao im drogu na konzumaciju.

UŽAS U SLAVONIJI Dječji psihijatar monstrum je zlostavljao djecu i davao im drogu: 'Duboko smo zgroženi'
Dječji psihijatar monstrum je zlostavljao djecu i davao im drogu: 'Duboko smo zgroženi'

Također je utvrđeno da je od 2018. do 2023. godine davao na konzumaciju drogu punoljetnim osobama, svojim poznanicima, sada 35-godišnjakinji i 35-godišnjaku.

Pretragom doma i drugih prostorija na adresi prebivališta, ordinacije te vozila kojima se koristi osumnjičenik policija je, uz ostalo, pronašla 33 plastične vrećice marihuane ukupne težine 213,9 grama, devet prozirnih paketića s 12 tableta MDMA, paketić hašiša težak 0,69 grama, pet prozirnih plastičnih vrećica s grumenima MDMA težine 4,71 grama, šest paketića s 3,24 grama amfetamina te špricu s 0,5 mililitara nepoznatog sadržaja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Iran sprema odmazdu u slučaju napada. Trump na Bliski istok premješta nosač zrakoplova!
UŽIVO NA 24SATA

Iran sprema odmazdu u slučaju napada. Trump na Bliski istok premješta nosač zrakoplova!

Sve događaje vezane za veliku krizu u Iranu pratite uživo na 24sata
Najavljen novi prometni kolaps u Zagrebu: 'Ide hitna sanacija Avenije Većeslava Holjevca'
ZBOG SNIJEGA I SOLI

Najavljen novi prometni kolaps u Zagrebu: 'Ide hitna sanacija Avenije Većeslava Holjevca'

Tijekom izvođenja radova, promet u smjeru centra grada odvijat će se jednim trakom (istočni trak), dok će se promet prema Novom Zagrebu odvijati nesmetano, pišu iz Grada Zagreba
FOTO UŽASA Cisterna se zabila u kombi u Sloveniji i eksplodirala. Jedan mrtav. Zatvorili autocestu
TEŠKA NESREĆA

FOTO UŽASA Cisterna se zabila u kombi u Sloveniji i eksplodirala. Jedan mrtav. Zatvorili autocestu

Štajerska autocesta u Sloveniji zatvorena je u oba smjera između izlaza Slovenske Konjice i Slovenska Bistrica Jug zbog teške prometne nesreće.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026