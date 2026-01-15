Produljili su pritvor osječkom liječniku monstrumu: Djeci je davao drogu i zlostavljao ih

Sudac istrage osječkog Županijskog suda u srijedu je produljio istražni zatvor 46-godišnjem liječniku osječkog KBC-a kojeg tužiteljstvo, uz ostalo, tereti za bludne radnje prema maloljetnicima i omogućavanje konzumiranja droge, izvijestio je u srijedu osječki sud.

Ne navodeći identitet okrivljenika sa suda su izvijestili da je istražni zatvor produljen do 15. ožujka, a zbog opasnosti od ometanja kaznenog postupka te mogućnosti ponavljanja kaznenog djela.

Podsjećaju da se osumnjičenika tereti za četiri kaznena djela povrede djetetovih prava, dva kaznena djela bludnih radnji, omogućavanje trošenja droga te neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Osumnjičenom liječniku istražni zatvor je određen 16. prosinca prošle godine, nakon što je prethodno uhićen zbog sumnji da je neprimjereno dirao maloljetnike po tijelu te im davao drogu na konzumaciju.

Osijek: Privođenje osumnjičenog zdravstvenog djelatnika kod istražnog suca | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Policija je tada izvijestila kako je kriminalističkim istraživanjem utvrđena osnovana sumnja da se, u razdoblju od 2016. do 2019. godine, u zdravstvenoj ustanovi u Osijeku prema svoja četiri pacijenta koji su u to vrijeme bili maloljetni obraćao neprimjerenim riječima, neprimjereno ih dodirivao po tijelu te im davao im drogu na konzumaciju.

Također je utvrđeno da je od 2018. do 2023. godine davao na konzumaciju drogu punoljetnim osobama, svojim poznanicima, sada 35-godišnjakinji i 35-godišnjaku.

Pretragom doma i drugih prostorija na adresi prebivališta, ordinacije te vozila kojima se koristi osumnjičenik policija je, uz ostalo, pronašla 33 plastične vrećice marihuane ukupne težine 213,9 grama, devet prozirnih paketića s 12 tableta MDMA, paketić hašiša težak 0,69 grama, pet prozirnih plastičnih vrećica s grumenima MDMA težine 4,71 grama, šest paketića s 3,24 grama amfetamina te špricu s 0,5 mililitara nepoznatog sadržaja.