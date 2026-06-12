Proglašene zone zaštite zbog afričke svinjske kuge u Slavoniji

Zbog afričke svinjske kuge u Virovitičko-podravskoj županiji u više naselja određeno je područje zaražene zone, dok su Osječko-baranjskoj i Virovitičko podravskoj županiji u više naselja određene dodatne zone zaštite i nadziranja, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Ministarstvo je navedene mjere uvelo nakon što je u srijedu afrička svinjska kuga izbila u objektima sa svinjama na području naselja Šaptinovci kraj Đurđenovca, a potom i u četvrtak na području naselja Kućanci kraj Magadenovca, te na području lovišta X/117 Zdenci u Virovitičko-podravskoj županiji, među divljim svinjama. Zaražena zona proglašena je u Virovitičko-podravska županija, a po rješenju ministarstva u njoj su sljedeća naselja: Breštanovci, Crnac, Krivaja Pustara, Milanovac, Suha Mlaka, Žabnjača, Brezovljani Vojlovički, Čačinci, Paušinci, Rajino Polje, Bjelkovac i Bijeljevina Orahovička.

Kako je izvijestilo ministarstvo, unutar zone zaštite su iduća naselja u Osječko-baranjskoj županiji: Ivanovo, Bockovac, Blanje i Cret Viljevski u općini Viljevo, Kućanci u općini Magadenovac te Bokšić i Šaptinovci u općini Đurđenovac.

Na području Osječko - baranjske županije u zoni nadziranja su iduća naselja: Donji Miholjac, Rakitovica, Miholjački Poreč, Golinci, Radikovci, Krunoslavje, Kapelna, Viljevo, Kućanci, Šljivoševci, Donja Motičina, Beljevina, Bokšić Lug, Đurđenovac, Gabrilovac, Klokočevci, Krčevina, Ličko Novo Selo, Lipine, Našičko Novo Selo, Pribiševci, Sušine, Teodorovac, Feričanci, Vučjak Feričanački, Brezik Našički, Lađanska, Lila, Martin, Našice, Ribnjak i Velimirovac.

Na području Virovitičko-podravske županije u zonu nadziranja smještena su iduća naselja: Mali Rastovac, Novo Petrovo Polje, Staro Petrovo Polje, Veliki Rastovac, Dolci, Karlovac Feričanački, Magadinovac, Bankovci, Donje Predrijevo, Duga Međa, Grudnjak, Kutovi, Obradovci, Slavonske Bare, Zdenci i Zokov Gaj.