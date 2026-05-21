PROGNOZA Evo kakvo vrijeme čeka učenike za norijadu!

Piše Veronika Miloševski,
Zadar: Ludijada na Morskim orguljama | Foto: Sime Zelic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Maturanti 'sitno broje' do kraja škole. Posljednje školsko zvono za njih će odzvoniti u petak, a oni će tom prigodom ispuniti ulice. Brojni gradovi već su najavili što planiraju za norijadu. Donosimo kakvo će vrijeme biti po gradovima. Prema stranici AccuWeather u većini gradova trebalo bi biti sunčano vrijeme.

Zagreb:

Grad Zagreb i ove će godine organizirati tradicionalnu proslavu posljednjeg dana nastave za učenike završnih razreda zagrebačkih srednjih škola. Norijada se ove godine obilježava u petak, 22. svibnja 2026. Program na Bundeku traje od 13:00 do 20:00 sati. Voditelj programa je animator Marko Petar Orešković, dok će za glazbeni dio biti zaduženi Miach, te TurkDJ, DJ Go Cut, DJ Maro & Rich, DJ Zorden, DJ Philip Jurković, bend Kings i Jakša Jordes. Organizirana je i tradicionalna povorka maturanata od Trga bana Josipa Jelačića do Bundeka u pratnji nadležnih službi. Povorka s Trga kreće u 12:00 sati. 

Maturante bi u slavlju trebalo pratiti i sunčano vrijeme s 25 stupnjeva.

Varaždin:

U Varaždinu će norijada trajati tri dana. Počinje u srijedu, 20. svibnja, u 13 sati mimohodom maturanata od Parka mladih, kroz središte grada i natrag. Oko 14:30 sati proglasit će se razred s najboljim odorama, a pobjednike očekuje nagradni izlet u adrenalinski park Vručina kraj Ludbrega.

U četvrtak će se održati sportski dan u Parku mladih. U petak će na Kapucinskom trgu u podne više od 600 maturanata zaplesati quadrillu. Tijekom sva tri dana, u Parku mladih će za glazbu biti zadužen DJ, a u petak će se održati i karaoke natjecanje. Najbolji izvođači bit će nagrađeni ulaznicama za Kvart festival.

U Varaždinu bi također trebalo biti sunčano s 25 stupnjeva, ali s ponekom naoblakom.

Split:

Povorka kreće u 14 sati s Rive prema Bačvicama, a trebali bi je predvoditi gradonačelnik Tomislav Šuta i župan Blaženko Boban. Proslava će se nastaviti na jednom od platoa na Bačvicama uz glazbu, hranu i piće, a program će trajati do 20 sati.

U Splitu će biti sunčano i 28 stupnjeva, ali je upaljen žuti meteoalarm zbog vjetrova.

Koprivnica:

U Koprivnici zabava za maturante počinje već u četvrtak, 21. svibnja, večernjim druženjem u jednom od gradskih noćnih klubova. Glavni dio proslave održat će se u petak pod velikim šatorom na sajmištu, gdje će zabava početi u 18 sati.

U Koprivnici će biti 25 stupnjeva i sunce.

Virovitica:

Maturanti će se okupiti u 14 sati na šetnici ispred Gimnazije Petra Preradovića. Nastupat će DJ Smiley. Birat će se i majice s najmaštovitijim sloganima. Učenici gimnazije u 9 sati ujutro otplesat će i tradicionalnu quadrillu.

U Virovitici će biti 25 stupnjeva i sunce.

Bjelovar:

Okupljanje maturanata u Bjelovaru počet će 8:30 sati ispred srednjoškolskog centra na Poljani dr. Franje Tuđmana 9. Svečana povorka gradskim ulicama kreće oko 9 sati, a povratak pred centar očekuje se oko 10:15. Slavlje se nastavlja na prostoru iza sportske dvorane, između dvorane, stadiona i gradilišta sportskog parka, a trebalo bi potrajati do 14:30 uz glazbu DJ-a Draža.

U Bjelovaru će biti 25 stupnjeva i sunce.

Požega:

Norijada za požeške maturante počinje u 14 sati u Zvečevačkom parku. Za dobru atmosferu pobrinut će se DJ Stole, a organizatori najavljuju zajedničku proslavu za sve maturante iz grada.

U Požegi će biti 21 stupanj i mjestimična kiša.

Pula:

Pulski maturanti ove će godine slaviti na novoj lokaciji. Zbog radova na parkiralištu Društvenog centra Rojc, proslava se seli na parkiralište stadiona Aldo Drosina. Program počinje u 9 i traje do 13 sati, a maturante će zabavljati DJ Nino i harmonikaš Ivan Licul. Tijekom proslave bit će osigurana prisutnost Crvenog križa, tima hitne medicinske pomoći i redarske službe.

U Puli će biti sunčano i 27 stupnjeva, ali je upaljen žuti meteoalarm zbog vjetrova.

Dubrovnik:

 Proslava norijade održat će se u parku na Pločama, ali pod nadzorom i utvrđenim uvjetima. U parku će se program odvijati do 15 sati popodne, u organizaciji maturanata, a potom će Grad u predvečernjim satima organizirati koncert za sve maturante na plaži u Uvali Lapad. Županija Dubrovačko-neretvanska i Grad Dubrovnik angažirat će i zaštitare koji će obavljati nadzor u parku na Pločama te će se angažirati i policija.

U Dubrovniku će biti sunčano i 28 stupnjeva, ali je upaljen žuti meteoalarm zbog vjetrova.

