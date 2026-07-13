Promet kroz Hormuški tjesnac stao: Prošlo samo šest brodova

Podaci o pomorskom prometu pokazuju da je broj brodova koji su u nedjelju prošli Hormuškim tjesnacem pao na najnižu razinu u posljednjih nekoliko tjedana zbog pojačanih sigurnosnih rizika nakon obnovljenih međusobnih napada Sjedinjenih Država i Irana te napada na brodove na Bliskom istoku. Šest brodova prošlo je Hormuškim tjesnacem u nedjelju, pokazuju podaci platforme Kpler za praćenje pomorskog prometa, što je najmanji broj u posljednjih pet tjedana. Među tankerima koji su napustili tjesnac bili supertanker (VLCC) "Humanity", natovaren s oko 2 milijuna barela iranske nafte, te tanker "Capetan Andreas", koji je prevozio oko 500 tisuća barela kuvajtskih naftnih derivata. Istodobno su tri prazna tankera uplovila u Perzijski zaljev kako bi ukrcala naftu. Većina tankera isključila je svoje AIS uređaje za praćenje položaja tijekom prolaska tjesnacem.

Tijekom vikenda nijedan tanker za ukapljeni prirodni plin nije uplovio u Hormuški tjesnac, barem prema podacima dostupnim iz sustava za praćenje brodova.

Prema podacima Kplera, jedan tanker pod upravom Nacionalne naftne kompanije Abu Dabija napustio je Hormuški tjesnac između 10. i 12. srpnja, a trenutno plovi prema luci Dahej u Indiji.

Američke snage u nedjelju su izvele novi val napada na Iran, pogodivši precizno navođenim streljivom desetke ciljeva na više lokacija, priopćilo je američko Središnje zapovjedništvo.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da je Hormuški tjesnac otvoren za komercijalni pomorski promet, iako je Iran ranije objavio da je zatvorio tjesnac nakon što je jedan brod plovio neodobrenom rutom te bio pogođen.

Iranska Revolucionarna garda priopćila je u ponedjeljak da je njezina mornarica tijekom noći zaustavila dva broda u Hormuškom tjesnacu isključivanjem njihovih sustava, no nije navela o kojim se brodovima radi.