UOČI DANA GRADA

Prometni iskorak za Prelog: Otvorili sjevernu obilaznicu vrijednu 9,45 milijuna eura

Piše HINA,
Čakovec: Konferencija povodom skorog početka nove školske godine | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Međimurski župan Matija Posavec na otvorenju je istaknuo kako razvoj prometne infrastrukture izravno doprinosi gospodarskom i društvenom razvoju regije

Sjeverna obilaznica Preloga, jedna od najvećih prometnih investicija u povijesti grada vrijedna 9,45 milijuna eura, otvorena je u srijedu, a cesta duga oko sedam kilometara znatno će rasteretiti središte Preloga te poboljšati protočnost na državnoj cesti između Čakovca i Koprivnice.

Međimurski župan Matija Posavec na otvorenju je istaknuo kako razvoj prometne infrastrukture izravno doprinosi gospodarskom i društvenom razvoju regije te da je zbog sigurnosti, ali i iz drugih aspekata, važno graditi obilaznice i izmjestiti ponajprije teretni promet izvan gradova i općina.

Dodao je da uz prelošku treba izgraditi i obilaznicu Nedelišća i Pušćina te Čakovca i Murskog Središća.

- To su projekti na koje čekamo dugi niz godina, a nakon predugog vremena doživljavaju svoju realizaciju - kazao je župan te najavio razgovore s Hrvatskim cestama o preuzimanju dionice uz kanal između hidrocentrala Orehovica i i Donja Dubrava radi poboljšanja povezanosti Donjeg Međimurja.

Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić poručio je da je najveći dobitak projekta rasterećenje centra Preloga.

- Ovo je jedan u nizu zahvata koji su realizirani zadnjih godina u Međimurju - rekao je, navodeći niz aktualnih i nedavno završenih projekata te dodao da je u posljednjih deset godina izgrađeno gotovo 180 kilometara brzih i državnih cesta.

- Započeti su radovi na obilaznici Nedelišća i Pušćina, obilaznica Novog Marofa je realizirana prije dvije godine, sjeverna obilaznica Čakovca i njezina druga i treća faza vrijednosti oko 15 milijuna eura također će krenuti krajem nove godine, Šenkovca također, u vrijednosti 19 milijuna eura - izjavio je Mihotić.

Važnost prometnog povezivanja gradskih i gospodarskih zona istaknuo je gradonačelnik Preloga i saborski zastupnik Ljubomir Kolarek. Istaknuo je potrebu izgradnje kratke južne obilaznice do Marine Prelog. Dodao je da kao saborski zastupnik podupire i projekte obilaznica u Nedelišću, Čakovcu i Murskom Središću.

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir naglasio je složenost projekta zbog vodozaštitnog područja.

Najavio je daljnje usmjerenje prema izgradnji obilaznica koje iz gradova izmiču teški promet i otvaraju prostor za nove industrijske zone.

