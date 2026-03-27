PROMETNI KOLAPS U DUBRAVI Oštećeni tramvajski vodovi, vjetar čupao stabla. Sve stoji

Jak vjetar cijelu je noć puhao u Zagrebu, čupao stabla i granje, a jutro je donijelo kolaps u javnom prometu, pa je tako u Dubravi potpuni zastoj prometa. Brojne tramvajske i autobusne linije su preusmjerene ili ne voze. Zbog jakog vjetra koji ruši stabla i grane na prometnice, bilježe se povremeni poremećaji u javnom prijevozu. Na terenu su sve dežurne službe koje promptno reagiraju u koordinaciji sa ZET-om kako bi se osigurala prohodnost trasa, priopćio je ZET.

Na Maksimirskoj cesti potpuni je kolaps - tramvajski vodovi su potrgani pa tramvajski promet stoji. Neke linije prometuju skraćeno.

- Linije 4, 11 i 12 zbog pada ograde u Vlaškoj prometuju u smjeru istoka obilazno Ul. Franje Račkog, Trgom žrtava fašizma i Zvonimirovom do Kvaternikovog trga. Nadalje, zbog oštećenja naponske mreže na Maksimirskoj, linije 4, 5, 7 11 i 12 u smjeru istoka prometuju skraćeno do Parka Maksimir, a dio tramvaja prometuje na relaciji Dubec-Dubrava. Putnike na relaciji Svetice-Dubrava-Svetice prevoze autobusi - piše ZET.