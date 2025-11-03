Prometni vještak svjedočio na suđenju Dekaniću: 'Troje ljudi je bilo u Škodi. Nisu bili vezani...'

Saslušanjem prometnog vještaka Roberta Spudića nastavljeno je suđenje bivšem županu Vukovarsko-srijemske županije Damiru Dekaniću i ostalima za pokušaj prikrivanja prometne nesreće iz 17. travnja 2022. godine koju je Dekanić izazvao u pijanom stanju.

Prometni vještak je na temelju naloga državnog odvjetništva morao odrediti dinamiku kretanja osobnog automobila Škora Superb prije i u trenutku nesreće, koliko je bilo putnika, da li su se aktivirali zračni jastuci, da li su bili korišteni pojasevi i koji, kao i utvrditi sve ostale okolnosti.

- Pregledao sam automobil. Vozilo je bilo previše oštećeno da bi se iz putnog računala izvukli spremljeni podaci. Demontažom zračnih jastuka dobio sam potrebne podatke. Na temelju zvučne aktivacije i zatezača sigurnosnih pojaseva, aktivirala su se oba prednja pojasa kao i pojas na zadnjem sjedalu iza vozača. Po tome se da zaključiti da su se u vozilu nalazile tri osobe. Aktivirana su dva zračna jastuka za vozača i suvozača, kao i zračni jastuk ispod upravljačke ploče automobila koja štite potkoljenice vozača. Nisu zabilježeni podaci o otvaranju vrata kao ni aktivacija alarma prema call centru Škode - kazao je prometni vješak.

Dodao je kako nije bilo moguće utvrditi relaciju kretanja prije nesreće, a ni eventualne telefonske pozive putem aplikacija.

- Glede zračnih jastuka, zabilježena su četiri događaja - dva koja su uslijedila nakon naleta na betonske žardinjere koje je Škoda 'pokupila' kada je sletjela s ceste, kao i dva u trenutku naleta na parkirani osobni automobil Opel Meriva. Sve to dogodilo 17. travnja 2022. oko ponoći. Sigurnosni pojasevi su bili aktivirani zatezačem na tri mjesta, no bili su u svom ležištu, odnosno nisu bili u unutar sigurnosne kopče i nisu bili razvučeni. Iz toga sam zaključio da su se u vozilu nalazile tri osobe koje nisu bile vezane - rekao je.

Prometni vještak je vizualno pregledao zračne jastuke i sigurnosne pojaseve, ali na njima nije pronašao nikakve biološke tragove osoba u vozilu. Budući da je u konkretnom slučaju došlo do aktivacije zračnih jastuka na mjestu vozača i suvozača, a da osobe u automobilu nisu bile vezane, osobe su morale doći u kontakt s prednjim zračnim jastucima i tragova je moralo biti.

Osijek: Nastavljeno suđenje Damiru Dekaniću, bivšem HDZ-ovom županu optuženom za lažiranje okolnosti njegove prometne nesreće | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Nakon što sam dobio iskaze svjedoka koji su bili na mjestu nesreće izradio sam dopunu vještačenja. Bilo je pitanje dali su se pojasevi mogli aktivirati bez obzira je li netko sjedio na sjedalu ili ne. Sjedala u osobnim automobilima imaju senzore o zauzetosti sjedala koji su smješteni na sredini sjedala, oni su dio sustava za nadzor sigurnosnih pojaseva u vozilu i imaju dvije funkcije – registrirati dali je sjedalo zauzeto na temelju senzora težine i da li je aktiviran pojas. U određenim okolnostima, ako na sjedalu stoji opterećenje u vidu tereta, torbe ili ruksaka, sustav to može prepoznati kao osobu. U slučaju nesreće taj će teret aktivirati zatezače sigurnosnog pojasa. No, taj će senzor aktivirati zatezače pojasa i uslijed naglog zaustavljanja ili ubrzavanja automobila" -rekao je vještak dodajući kako je tehnički ostavio mogućnost da se na mjestu suvozača i putnika iza vozača nalazilo nekakvo opterećenje.

Sutkinja je pitala svjedoka da li bi se zračni jastuk suvozača u ovom sudaru aktivirao i da se na tom mjestu ne nalazi osoba.

- Nisam mogao doći do tehničkog podatka da li se zračni jastuci otvaraju uslijed opterećenosti sjedišta ili se otvaraju nakon što se oslobodi dovoljna kinetička energija za otvaranje prednjih zračnih jastuka, u smislu udara auta u neku prepreku - odgovorio je vještak.

Automobil Škoda Superb se, nakon sletanja s ceste, kretao izvan lijevog ruba kolnika 62 metra, pri brzini od 87,9 kilometara na sat udario u parkirani automobil. Ograničenje na toj cesti je 50 km na sat.

Osijek: Nastavljeno suđenje Damiru Dekaniću, bivšem HDZ-ovom županu optuženom za lažiranje okolnosti njegove prometne nesreće | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Ne mogu isključiti tehničku mogućnost da je vozač automobila skrenuo lijevo s ceste kako bi izbjegao nekakvu prepreku na cesti, no bilo bi za očekivati da se vozač nakon 25-30 metara pokuša vratiti na cestu, jer to bi bila reakcija većine vozača, a ne da vozi van ceste narednih 60 metara. Ova se Škoda svih 62 metra kretala pravocrtno - rekao je vještak Spudić.

Branitelj optuženika pitao je vještaka da li je prilikom izrade svog nalaza i mišljenja na fotografijama mogao zaključiti da se na mjestu suvozača i putnika iza vozača nalazio nekakav teret koji bi mogao aktivirati sigurnosne pojaseve i zračne jastuke, vještak je rekao da nije to mogao vidjeti, odnosno da uvidom u bilo koji podatak u spisu, kao pregledom vozila i putnog računala nije utvrdio da se u vozilu Škoda Superb nalazila samo jedna osoba.

USKOK podignuo optužnicu protiv vukovarskog župana Damira Dekanića - ARHIVA | Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

- Škoda emergency centar prikuplja standardizirane podatke o vozilu i sudionicima u trenutku nesreće i tu je navedeno da se u vozilu nalaze dva putnika. Kako se dolazi do saznanja o broju putnika? - upitala je sutkinja vještaka.

- Nije mi poznato, ali na temelju mog iskustva moguće je da taj podatak slijedi iz direktne komunikacije s call centrom koji osobe u automobilu pita ima li ozlijeđenih i koliko je osoba u automobilu, ali i na temelju broja aktiviranih zračnih jastuka - rekao je.

Iskaz vještaka baca posve novo svjetlo na dosadašnja saslušanja svjedoka i utvrđene činjenice obzirom da je tijekom dosadašnjeg suđenja utvrđeno da je iz Škode Superb, odmah nakon nesreće, uslijedio automatski poziv Škoda centru o nesreći, da su neki svjedoci izjavili kako su u automobilu vidjeli samo Damira Dekanića koji sjedi na mjestu vozača, da su aktivirana oba prednja zračna jastuka te da do sada nitko nije spominjao mogućnost da se u službenoj Škodi VSŽ nalazilo tri osobe.