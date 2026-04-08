VIDEO Hegseth: 'Iran je molio za ovo primirje, to svi znamo'

Iran je molio za ovo primirje i svi to znamo, rekao je američki ministar obrane Pete Hegseth u srijedu na konferenciji za medije u Pentagonu, na kojoj je proglasio odlučujuću vojnu pobjedu nad Iranom. Ustvrdio je da je Teheran "molio za primirje" nakon što su američke snage u sklopu operacije Epic Fury, tvrdi, u potpunosti razorile iranske vojne sposobnosti. Američki predsjednik Donald Trump pristao je ranije na dvotjedno primirje, dogovoreno uz posredovanje Pakistana.

Hegseth je, zajedno s načelnikom Združenog stožera, generalom Danom Caineom, iznio ocjenu operacije koja je, prema riječima Bijele kuće, postigla i premašila svoje temeljne vojne ciljeve u 38 dana, unutar predviđenog okvira od četiri do šest tjedana.

Hegset je istaknuo da je Iran bio prijetnja Sjedinjenim Američkim Državama 47 godina, ali da to više nije slučaj. Hvaleći američkog predsjednika, rekao je da je Donald Trump ispisao povijest.

Kazao je i da je iranski raketni program funkcionalno uništen, a mornarica "na dnu mora". Dodao je da SAD sada kontrolira njihovo nebo. Kako tvrdi, samo u noći s utorka na srijedu Amerika je izvela 800 napada, pri čemu je uništena iranska obrambena industrijska baza. Dodao je kako su iranske tvornice "sravnjene sa zemljom" te da je Pentagon za sada odradio svoj dio posla.

Na konferenciji je govorio i načelnik Združenog stožera Dan Caine. Izjavio je da su vojni ciljevi Donalda Trumpa sada ostvareni te da pozdravlja dvotjedno primirje. Naveo je da je američka vojska od početka rata 28. veljače pogodila više od 13.000 ciljeva. Caine je također procijenio da je uništeno oko 90 posto iranske mornarice, kao i 95 posto njezinih pomorskih mina. Dodao je i da duboko cijeni podršku američkog naroda, koji ih uvijek ima u svojim mislima i molitvama.

Hegseth se osvrnuo i na stanje iranskog vodstva, koje je opisao kao očajno i u bijegu.

​- Iransko vodstvo je u ništa boljem stanju, očajni su i skrivaju se. Otišli su pod zemlju, šćućurili su se. To je ono što štakori rade - rekao je.

Hegseth je izjavio da je novi iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei "ranjen i unakažen". Kao dokaz za te tvrdnje naveo je njegovu nedavnu pisanu izjavu koja nije bila popraćena ni glasovnom porukom ni videozapisom.

- Američka vojska je spremna nastaviti napade na Iran ako to Trump naredi - izjavio je Hegseth.

Naglasio je da je primirje tek pauza. Ukoliko dobiju zapovijed ili budu pozvane na djelovanje, združene snage su spremne, kaže.

Razgovarao je i s posadom koja je sudjelovala u misiji spašavanja oborenih zrakoplovaca u Iranu. Američki ministar obrane pohvalio ih je zbog ustrajnosti, hrabrosti i odlučnosti. Ta priča pokazuje tko su Amerikanci, kaže. Istaknuo je i da je riječ o združenim snagama koje imaju hrabrosti pokušati i ne odustaju. Otkrio je i da nije bilo poginulih te da je misija uspješna jer su snage uvijek spremne.

Primirje, koje je stupilo na snagu neposredno prije isteka Trumpovog ultimatuma, dogovoreno je uz posredovanje pakistanskog premijera Shehbaza Sharifa i pod diplomatskim pritiskom Kine. Hegseth je istaknuo da sada postoji prilika za mir, ali da američke snage uključene u sukob ostaju u stanju pripravnosti. Iran je pristao na ključni američki zahtjev, ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca za siguran prolaz komercijalnih brodova.

Trump je sporazum na društvenim mrežama nazvao "velikim danom za svjetski mir". Poručio je da su SAD i saveznici "već ispunili i premašili sve vojne ciljeve". Najavio je i mogućnost ublažavanja sankcija ako se Iran bude pridržavao dogovora, ali je postavio i novi uvjet: "Neće biti obogaćivanja urana". Mirovni pregovori između dviju strana trebali bi započeti u petak u Islamabadu. Ipak, iransko Vijeće za nacionalnu sigurnost poručilo je kako primirje ne znači kraj rata te da im je "ruka i dalje na okidaču".