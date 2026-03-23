POTVRDIO ZA 24SATA

Promjene u Saboru: Beljak ide u privatnike. Evo tko ga mijenja. Hoće li i HSS sad biti dio većine?

Piše Luka Safundžić,
Jastrebarsko: Glavna skupština HSS-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kad se odlazak potvrdi, sazvat ćemo tijela stranke koja će odlučiti kako ću se ponašati kao saborski zastupnik, rekao nam je novi predsjednik HSS-a

Krešimir Beljak odlazi iz saborskih klupa, potvrdio je to za 24sata. Dugogodišnji saborski zastupnik i bivši predsjednik HSS-a rekao nam je da napušta Sabor i prelazi u privatni sektor, čime se otvara prostor za novu unutarnju rošadu u stranci.

- Točno je, odlazim iz Sabora, idem u privatni sektor, idem vidjeti kako je vama. Ta firma u kojoj ću biti nema veze s politikom - rekao nam je Beljak.

Njegov odlazak stiže u trenutku kada je novi predsjednik HSS-a Darko Vuletić ranije zatražio da Beljak svoj saborski mandat prepusti stranci. Upravo bi ga Vuletić, prema sadašnjim planovima, trebao i naslijediti u sabornici.

PLENKI 'SKAVAO' JOŠ JEDNOG 'Popio sam kavu s premijerom. A HDZ mi je poslao čestitku...'

- Sad to prvo treba biti potvrđeno, kad se to potvrdi sazvat ćemo tijela stranke i vidjet kako ćemo se ponašati - rekao je Vuletić.

Beljakov odlazak ujedno je potaknuo i političke spekulacije. Sve su glasnije priče da bi HSS, nakon ove promjene u vrhu i u saborskom klubu, mogao postati dio vladajuće koalicije. 

- Tijela stranke će odlučiti kako će se ponašati kao saborski zastupnik. Za razliku od Zurovca i Boške Ban, oni su solo igrači, ja imam tijela stranke koja će odlučiti. Ja sam vojnik stranke, ako stranka odluči ići ćemo na taj način - naglasio je.

HSS protiv megafarmi pilića u Sisku: 'Zdravlje, kvaliteta života i hrvatsko selo su ispred profita'

Vuletić je ranije za 24sata otkrio i da se već susreo s premijerom Andrej Plenković.

- Popili smo kavu kada je EPP bio u Zagrebu, kasnije nismo - rekao je, podsjetivši da je, nakon što je izabran za novog predsjednika stranke, dobio i čestitke iz HDZ-a. Beljak iza sebe u Saboru ostavlja mandat koji je, prema imovinskoj kartici, nosio neto plaću od 4270,05 eura. 

