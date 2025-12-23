Obavijesti

PRONAĐENO ČETVERO LJUDI

Pronađena olupina zrakoplova ​​libijskog načelnika glavnog stožera u Turskoj...

Piše HINA,
Foto: Cagla Gurdogan

Prethodno je turski ministar unutarnjih poslova objavio da je turska kontrola leta izgubila radio kontakt sa zrakoplovom koji je prevozio načelnika glavnog stožera libijske vojske

Ostaci zrakoplova u kojem se nalazio libijski načelnik glavnog stožera, a koji je nestao ubrzo nakon polijetanja iz Ankare u utorak navečer, pronađeni su, objavio je turski ministar unutarnjih poslova.  

- Ostatke zrakoplova koji je poletio s aerodroma Ankara-Esenboga prema Tripoliju pronašle su naše žandarmerijske snage 2 km južno od sela Kesikkavak, u okrugu Haymana - oko 50 kilometara jugoistočno od turske prijestolnice, objavio je ministar Ali Yerlikaya. 

Prethodno je turski ministar unutarnjih poslova objavio da je turska kontrola leta izgubila radio kontakt sa zrakoplovom koji je prevozio načelnika glavnog stožera libijske vojske, Muhameda Alija Ahmeda Al-Hadada, nedugo nakon polijetanja iz Ankare prema Tripoliju.

Yerlikaya je na platformi X objavio da je zrakoplov poletio u 17,10 sati GMT, a radio kontakt izgubljen je u 17,52 GMT. Rekao je da je zrakoplov zatražio hitno slijetanje dok je bio iznad okruga Haymana Ankare, ali nakon toga su izgubili kontakt.

U zrakoplovu je bilo još četvero ljudi, dodao je. Tursko ministarstvo obrane objavilo je da se načelnik glavnog stožera libijske vojske sastao s turskim ministrom obrane Yasarom Gulerom i turskim kolegom Selcukom Bayraktarogluom te s drugim turskim zapovjednicima.

