Osumnjičenik za otmicu Maddie je u samici, a javila se i bivša: 'Glavom mi je nabijao u zid!'

Christian B., glavni osumnjičenik u slučaju Madeleine McCann, djevojčice nestale prije 13 godina, prebačen je u samicu, otkrio je njegov odvjetnik, a svoju stranu priče objavila je i njegova bivša djevojka...

<p><strong>Christian B.</strong> zasad neće davati nikakve izjave o slučaju te molim za razumijevanje medija da to ne možemo ni mi, njegovi branitelji, izjavio je za njemački RTL odvjetnik <strong>Friedrich Fülscher</strong>. </p><p><strong>Pogledajte video:</strong></p><p>On je objasnio da je posjetio osumnjičenog 43-godišnjaka u zatvoru u Kielu, a kada su ga pitali kako se Christian B. osjeća, Fülscher je odgovorio: 'Kako bi se trebala osjećati osoba koja je izolirana u zatvoru te ju pola svjetske populacije optužuje za najgore zločine?'</p><p>Nadalje, odvjetnik je najavio da će poduzeti 'civilne ili kriminalne' tužbe protiv onih koji lažno optužuju njegovog klijenta. </p><p>Podsjetimo, Christian B. novi je glavni osumnjičenik za otmicu djevojčice Madeleine McCann u Portugalu 2007. godine, a njemački istražitelji vrlo su otvoreno rekli kako sve upućuje na to da je Madeleine mrtva. Ono što zapravo traže od osumnjičenika je da im otkrije lokaciju na kojoj bi mogli pronaći njene posmrtne ostatke. </p><h2>Glavom bivše djevojke udarao u zid toaleta</h2><p>Nakon brojnih optužbi, oglasila se i još jedna od njegovih bivših djevojaka, koju je upoznao u Algarveu. Ona je ispričala kako je Christian B. pobjesnio kada je zagrlila drugog muškarca te da joj je glavu 'zakucao' u zid WC-a u kafiću. </p><p>Nakon toga je provalio u njen stan i čekao je sakriven ispod kreveta, ispričala je Britanka koja je željela ostati anonimna, <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8408023/Madeleine-McCann-suspect-beat-British-ex-girlfriend-jealous-rage.html" target="_blank">piše Daily Mail</a>. </p><p>Par je vezu prekinuo sredinom 2005. godine, nakon čega je Christian B. nastavio s uhođenjem. Iako ga je Britanka dvaput prijavila, on nikad nije optužen. </p><p>- Dosad sam odbijala vjerovati da bi netko s kim sam bila povezana naudio djetetu. No, više nisam toliko sigurna. Počinjem se pitati je li zaista to učinio. Ako je, on mora biti kažnjen, rekla je njegova bivša djevojka. </p><p>- Jezivo mi je i pomisliti da je moj bivši partner oteo Madeleine McCann. Ne mogu se nositi s tim, rekla je Britanka koja kaže da će pomoći u istrazi kako god može. </p><h2>Interpol traži i još jednu bivšu djevojku osumnjičenog Nijemca</h2><p>Uz to, Interpol traga i za Nakscije Miftari, ženom koja je u vrijeme otmice bila djevojka osumnjičenog Nijemaca. </p><p>Policija vjeruje da bi bivša djevojka Christiana Bruecknera, koju je brutalno tukao, mogla iznijeti ključne dokaze u vezi nestanka djevojčice Madeleine McCann, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8399713/Pictured-teenage-girlfriend-Maddie-McCann-suspect-used-beat-help-solve-mystery.html" target="_blank">Daily Mail</a>.</p><p>Kosovarka Nakscije Miftari je kao tinejdžerica bila djevojka Bruecknera, osumnjičenog za otmicu tada 4-godišnje Maddie u Portugalu 2007. godine.</p><p>Obiteljska prijateljica kaže da se Miftari pritajila od trenutka kada je ime Christiana Bruecknera isplivalo u javnost prošlog tjedna.</p><p>Njemačke vlasti izdale su Interpolovu crvenu potjernicu o uhićenju Miftari za koje vjeruju da bi mogla imati vitalne informacije o slučaja malene Maddie.</p><p>Detektivi u Britaniji i Njemačkoj žele je ispitati što ona zna o Bruecknerovoj prošlosti, posebno o njegovom boravku u Portugalu.</p><p>Brueckner je bio u vezi s njom, par se rastao i ona ga je prijavila policiji zbog nasilja. Prema riječima svjedoka, ona je tada imala oko 17 godina, a Christian je bio puno stariji.</p><p>- Ona je vrlo pristojna djevojka, ali njega se plašila. Bio je potpuno lud. Rastali su se kada ju je pokušao ubiti. Brutalno ju je premlatio - priča svjedok.</p><h2>'Imamo dokaz da je osumnjičeni oteo i ubio Madeleine McCann!'</h2><p>Tužitelj Hans Christian Wolters rekao je da policija treba više informacija o tome gdje je živio najnoviji osumnjičenik u slučaju - Christian B, kako bi mogli pokrenuti potragu za tijelom djevojčice koja je nestala 2007. godine. </p><p>Razlog tomu je što ne postoji dovoljno dokaza kako bi osumnjičeniku sudili, ali vjeruje da je još bilo žrtava seksualnih napada te ih je zamolio da se jave policiji. </p><p>- Sudeći prema svim informacijama koje imamo, djevojčica je mrtva, izjavio je Wolters za Sky News. </p><p>- Sve indikacije koje imamo upućuju da je Madeleine mrtva, ponovio je. </p><p>- Ne mogu otkriti koje su to indikacije, ali imamo teoriju, ali isto tako - tijelo nemamo. </p><p>- Nemamo tijelo i nemamo dovoljno dokaza da osumnjičenika šaljemo na suđenje, ali imamo neke dokaze da je osumnjičenik počinio djelo, objasnio je. </p><p>- Upravo zbog toga trebamo više informacija od eventualnih svjedoka, kako bismo mogli tražiti tijelo djevojčice. </p>