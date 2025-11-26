Pronađeni novac treba prijaviti, dobit ćete i nalazninu od deset posto. Ako ga uzmete - zatvor

Na ulici ste, nekom šalteru, ili primjerice u trgovini pronašli nečiji novčanik, ili samo novčanice? Sreći nema kraja? Ima, jer ako prisvojite taj novac, i policija vas otkrije, mogli biste "guliti" kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci do čak pet godina, ovisno o tome koliko ste pronašli i uzeli. Sve što je pronađeno mora biti vraćeno vlasniku ili prijavljeno policiji, u protivnom se, ako je u pitanju velika suma, može u zatvor do čak pet godina, a ako je pronalazak bio skroman, iza rešetaka se može provesti do godine dana. Progon počinitelja poduzima se po privatnoj tužbi. Policija otkrije tko je novac uzeo, a vlasnik onda pokreće privatnu tužbu.

S druge strane, poštenje se nagrađuje, jer po Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima onaj tko pronađeni novac preda policiji, ima pravo na nalazninu u iznosu od deset posto. Tako je nedavno jedan Zagrepčanin pronašao svežanj s 1.650 eura, odnio ga je na policiju i, štoviše, odbio čak i nalazninu, u ovom bi slučaju ona bila 165 eura. U slučajevima kad se vlasnika izgubljenog novca ne pronađe, nakon određenog vremena novac se uplaćuje u državni proračun.

Zabilježen je i nedavni slučaj da je žena u Bjelovaru iz novčanika pronađenog u trgovini uzela novac, 505 eura, kažnjena je uvjetnim zatvorom od četiri mjeseca.

Iz Ministarstva unutarnjih poslova za 24sata odgovaraju kako se evidenciju o pronađenom i vraćenom novcu te eventualnoj nalaznini posebno ne vodi pa nemaju podatak o ukupnoj količini pronađenog novca. U velikoj većini slučajeva, dodaju, policijski službenici pronađu stvarnog vlasnika izgubljenog novca. U nekim slučajevima, ako ne pronađu vlasnika, policijske uprave objave vijest o pronađenom novcu pa se vlasnik javi. Takvih je slučajeva bilo nekoliko, kaže MUP. Primjerice, u listopadu je bilo objavljeno da je policijski službenik na području Brodskog Vinogorja pronašao veći iznos eura, dok se prije četiri godine u policijsku postaju Gospić javio vlasnik dan ranije izgubljenog novca, a policija je djevojkama koje su novac pronašle zahvalila na poštenju. Kad se pronađe novac, i odnese na policiju, sastavlja se zapisnik, u koji se evidentira i traži li nalaznik nalazninu, ili ne.

Ako se pak pronađe vrijedna stvar, nalaznik ima pravo na deset posto njene vrijednosti. Ako se vlasnika te stvari ne pronađe unutar jedne godine, pojedine stvari mogu se putem javne dražbe prodati, pojašnjava MUP. Ili, ako se ne pronađe vlasnik stvari, takva stvar se može predati u posjed nalazniku. Pronađena stvar se čuva u nalaznom uredu minimalno godinu dana. 