DRSKA KRAĐA

Zagreb: Lažna bankarica starici pokrala desetke tisuća eura

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Lažna bankarica nazvala je 91-godišnjakinju na Trešnjevci i uvjerila je da posjeduje nevažeći novac. Drugi počinitelj potom je došao u stan i ukrao joj novac i novčanik, a šteta iznosi više desetaka tisuća eura.

Na zagrebačkoj Trešnjevci 91-godišnjakinja je prevarena pozivom lažne bankarice koja ju je uvjerila da ima nevažeći novac, nakon čega joj je ukradeno nekoliko desetaka tisuća eura, priopćila je u srijedu zagrebačka policija. 

U policiji kažu da je 91-godišnjakinja pokradena u stanu u Ulici Hrvoja Macanovića nakon što ju je nazvala nepoznata žena i lažno se predstavila kao zaposlenica banke te joj je rekla kako posjeduje nevažeći novac. 

Kada je povjerovala u lažnu priču, drugi je počinitelj došao u kuću te joj je uzeo novac i novčanik. Visina materijalne štete iznosi nekoliko desetaka tisuća eura, priopćila je policija koja o slučaju drske krađe provodi kriminalističko istraživanje.

