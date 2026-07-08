'Pronašli smo čiopu, ponestaje nam hrane': Evo što ako nađete ovu čudesnu i zaštićenu pticu...

Pronašli smo čiopu na Hvaru i već je neko vrijeme kod nas, no zbog nedostupnosti odgovarajuće hrane nismo u mogućnosti dalje se brinuti o njoj, ispričao nam je čitatelj. Za nju se brine već neko vrijeme, ali zbog nedostupnosti hrane to postaje pomalo teško. Ljeto je razdoblje kada na tlu često možemo pronaći čiope, zaštićenu vrstu ptica. Zbog specifične anatomije, izuzetno dugih krila i vrlo kratkih nogu čiopa koja se nađe na podu najčešće ne može sama poletjeti, čak i ako je potpuno zdrava i odrasla.

- Zbog poslovnih obveza nismo u mogućnosti putovati dalje od Splita, pa bi nam puno značilo kada bi se mogao organizirati nekakav prijevoz do Zagreba ili Zadra, gdje bi je mogli preuzeti djelatnici Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ili Društva za zaštitu životinja iz Malog Lošinja te nastaviti brigu o njoj dok se u potpunosti ne oporavi - rekao nam je.

Društvo za zaštitu životinja Mali Lošinj donijelo je detaljne upute ako se nađete u ovoj situaciji.

- Ako ste pronašli ovu čudesnu pticu, donosimo vam detaljan vodič kako joj pravilno pomoći, osigurati smještaj i nahraniti je bez da joj ugrozite život.

1. SMJEŠTAJ – Prva pomoć i sigurnost

Čiope su divlje ptice sklone panici, a njihovo perje je njihov jedini spas.

DA: Stavite pticu u kartonsku kutiju (npr. od cipela ili veću) na čije ste dno stavili papirnate ručnike. Na kutiji izbušite dovoljno rupica za zrak. Kutiju držite na mirnom, tamnom i toplom mjestu, daleko od buke i kućnih ljubimaca.

NE: Nikada ne stavljajte čiopu u žičani kavez! U panici će mahati krilima, skakati i trajno polomiti letna pera. Ptica s oštećenim perjem više nikada neće moći letjeti i to je za nju smrtna kazna.

2. VODA – Rehidracija je na prvom mjestu

Prije nego što uopće pomislite na hranu, ptici koja je provela sate na suncu treba tekućina.

Kako davati vodu: Umočite prst, plastičnu pincetu ili štapić za uši u običnu mlaku vodu. Dotaknite rub kljuna sa strane. Čiopa će sama usisati kapljicu. Ponovite ovo nekoliko puta.

VAŽNO: Nikada nemojte ulijevati vodu izravno u otvoreni kljun niti je špricati špricom u grlo. Ptica se tako može vrlo lako ugušiti.

3. HRANJENJE – Što smije, a što nikako ne smije jesti?

Čiope su isključivi kukcojedi. Njihov probavni sustav i organizam ne mogu preraditi ništa osim kukaca.

STROGO DOPUŠTENA HRANA (Kupuje se u pet shopovima):

Cvrčci (Crickets): Najbolja i najprirodnija hrana. Ako su cvrčci veliki, prije hranjenja im obavezno otkinite tvrde skakačke noge i glavu.

Brašnari (Mealworms): Odličan, mekan izbor bogat nutrijentima.

Savjet: Kukci mogu biti živi ili smrznuti. Ako koristite smrznute, obavezno ih prije hranjenja odmrznite u mlakoj vodi i posušite na maramici (moraju biti sobne temperature).

STROGO ZABRANJENA HRANA (Fatalno za pticu):

Kruh, mlijeko, sjemenke za ptice, voće i povrće (uzrokuje tešku probavu i smrt).

Hrana za pse ili mačke (bilo briketi, bilo konzervirana hrana).

Meso iz hladnjaka (mjeveno meso, salame, piletina).

Crvi za pecanje (iz ribolovnih dućana): Imaju pretvrdu kožu i mogu biti toksični zbog načina uzgoja.

4. KAKO I KOLIKO ČESTO HRANITI?

Čiope u stresu i strahu gotovo nikada neće same otvoriti kljun. Zato ih morate hraniti ručno i strpljivo:

1. Stabilizirajte pticu u krilu (možete je lagano omotati krpicom da ne maše krilima).

2. Čistim rukama, lagano i oprezno noktima primite kljun sa strane (blizu baze, nikako na vrhu da ne pukne) i nježno ga rastvorite.

3. Prstom jedne ruke držite kljun otvorenim, a tupom pincetom gurnite kukca duboko u grlo, iza jezika. Tek tada će proraditi refleks za gutanje.

4. Režim: Hrani se s 3-4 kukca svakih 1,5 do 2 sata tijekom dana. Noću spavaju i tada ih ne treba hraniti.

5. TEST POLIJETANJA – Može li odmah u let?

Ako ptica nema vidljivih ozljeda (krila stoje simetrično, nema krvi), možda je samo zapela na podu. Pokušajte ovo:

1. Izađite van na otvorenu površinu s travom (u slučaju pada).

2. Stavite čiopu na potpuno ravan, otvoren dlan i podignite ruku visoko.

3. NIKADA NE BACAJTE ČIOPU U ZRAK. Ako je spremna i zdrava, ona će sama procijeniti vjetar, raširiti krila i poletjeti s vašeg dlanu. Ako odbija poletjeti, čvrsto se drži za vas ili pada na pod, odmah je vratite u kutiju – treba joj oporavak ili pomoć stručnjaka - objasnilo je Društvo na svojoj Facebook stranici.

- Čiope su u Hrvatskoj zaštićene vrste i imaju važnu ulogu u očuvanju prirodne ravnoteže u urbanim sredinama. Hrane se isključivo kukcima koje love u letu, među kojima su i komarci, pa prirodno pomažu u smanjenju njihove brojnosti i potrebe za korištenjem pesticida. Osim toga, smatraju se pokazateljima zdravlja ekosustava jer pad njihove populacije može upućivati na probleme poput onečišćenja zraka ili gubitka staništa. Čiope su također važan dio urbane bioraznolikosti i prirodnog identiteta brojnih hrvatskih gradova, posebice na obali, gdje se već stoljećima gnijezde u pukotinama i šupljinama zgrada - objasnila je Udruga BIOM.