Obavijesti

News

Komentari 0
OZLIJEDILI GA

Pronašli su maloljetne divljake s uznemirujuće snimke iz Splita. Tukli su starca. Idu u zatvor

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Pronašli su maloljetne divljake s uznemirujuće snimke iz Splita. Tukli su starca. Idu u zatvor
Foto: 24sata

Osim toga, sumnja se da su maloljetnici 3. rujna 2025., također na području Splitsko-dalmatinske županije - iz trgovine ukrali predmete u vrijednosti od 160 eura

Zbog sumnje da su maloljetnici 19. rujna 2025. godine na području Splitsko-dalmatinske županije prema zajedničkom dogovoru bili nasilni prema starijem muškarcu, sudac je proveo dokazne radnje. Maloljetnici su muškarca više puta udarili u glavu i tako ga ozlijedili, piše DORH.

REKORDNA ZAPLJENA Vozač koji je švercao milijune cigareta završio je u pritvoru
Vozač koji je švercao milijune cigareta završio je u pritvoru

Osim toga, sumnja se da su maloljetnici 3. rujna 2025., također na području Splitsko-dalmatinske županije - iz trgovine ukrali predmete u vrijednosti od 160 eura.

NOVA AKCIJA Uskok uhitio dvoje ljudi zbog korupcije u Zagrebu i Osijeku. 'Pali' su odvjetnik i poduzetnik
Uskok uhitio dvoje ljudi zbog korupcije u Zagrebu i Osijeku. 'Pali' su odvjetnik i poduzetnik

Nakon ispitivanja maloljetnika, Općinsko državno odvjetništvo u Splitu predložilo je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sudac za mladež taj je prijedlog prihvatilo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je Leon Lučić koji je pucao u Središću: Bio je zvijezda krim sapunice. Sudi mu se za iznudu
POLICAJAC I GLUMAC

Tko je Leon Lučić koji je pucao u Središću: Bio je zvijezda krim sapunice. Sudi mu se za iznudu

Nakon policijske karijere, kao glumac-naturščik pojavio se u hrvatskoj kriminalističkoj seriji Krim tim 2
VIDEO Tip je rekao 'gdje je ta pi*ka Leon?!' Znamo za Lučića, al' da će se poubijati na ulici...'
SVJEDOK PUCNJAVE

VIDEO Tip je rekao 'gdje je ta pi*ka Leon?!' Znamo za Lučića, al' da će se poubijati na ulici...'

Nismo očekivali da će se poubijati baš kod nas u ulici, kaže nam jedan od svjedoka pucnjave u Novom Zagrebu...
EKSKLUZIVNO Ovo je trenutak pucnjave u Središću: Tukao ga je nogom, a onda ga i upucao
VIDEO

EKSKLUZIVNO Ovo je trenutak pucnjave u Središću: Tukao ga je nogom, a onda ga i upucao

Pucnjava je uznemirila građane u Zagrebu u srijedu prijepodne. Naš čitatelj uhvatio je trenutak pucnja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025