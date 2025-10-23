Pronašli su maloljetne divljake s uznemirujuće snimke iz Splita. Tukli su starca. Idu u zatvor

Zbog sumnje da su maloljetnici 19. rujna 2025. godine na području Splitsko-dalmatinske županije prema zajedničkom dogovoru bili nasilni prema starijem muškarcu, sudac je proveo dokazne radnje. Maloljetnici su muškarca više puta udarili u glavu i tako ga ozlijedili, piše DORH.

Osim toga, sumnja se da su maloljetnici 3. rujna 2025., također na području Splitsko-dalmatinske županije - iz trgovine ukrali predmete u vrijednosti od 160 eura.

Nakon ispitivanja maloljetnika, Općinsko državno odvjetništvo u Splitu predložilo je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sudac za mladež taj je prijedlog prihvatilo.