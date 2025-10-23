Vozač koji je švercao milijune cigareta završio je u pritvoru

Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici odredio je istražni zatvor 39-godišnjem vozaču kamiona koji je prošlog tjedna na graničnom prijelazu Bregana pokušao izbjeći carinski nadzor i prokrijumčariti ogromnu količinu cigareta.

Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu ispitalo je osumnjičenika (državljanina Hrvatske i Srbije) zbog kaznenog djela izbjegavanja carinskog nadzora iz članka 257. stavka 1. Kaznenog zakona te predložilo određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja djela, što je sudac istrage i prihvatio.

Podsjetimo, carinici Mobilne jedinice Carinske uprave u četvrtak, 16. listopada 2025., spriječili su pokušaj krijumčarenja čak 13.910.000 komada cigareta bez duhanskih markica Ministarstva financija RH. Teretno vozilo hrvatskih registracija zaustavljeno je neposredno nakon naplatnih kućica na Bregani, a sumnju carinika potvrdio je službeni pas za detekciju duhana i opojnih droga.

Nakon otvaranja kontejnera koji se nalazio na šleperu, otkriveno je 69.550 šteka cigareta pažljivo skrivenih iza slojeva zaštitne folije. Vozač je pokušao kamionom prijeći na slovensku stranu, no u tome je spriječen te je odmah uhićen i predan pritvorskom nadzorniku.

Riječ je o jednoj od najvećih zapljena krijumčarenih cigareta u Hrvatskoj posljednjih godina.