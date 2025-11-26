Obavijesti

Našli nesretnu Anu: Tijela nje i prijatelja bila su u autu tri dana

Našli nesretnu Anu: Tijela nje i prijatelja bila su u autu tri dana
Ana je nestala kada je sa Zlatibora krenula u Beograd, a u posljednjem pozivu razgovarala je s bratom. Poziv se je bio 23. studenoga u 18.45 sati

Mediji u Srbiji objavili su kako je pronađeno tijelo Ane Radović (20). Ona je bila nestala prije tri dana dok je automobilom putovala na fakultet u Beogradu. Posljednji put se čula s bratom u blizini Čačka. Iako obitelj nije vjerovala da je djevojka nastradala u prometnoj nesreći, policija je objavila suprotno.

Dobili su naime prvo dojavu da je kod Čačka automobil sletio u jezero. Vozilo su na kraju pronašli  u betonskom propustu pored magistrale Čačak - Požega. U njemu su bila mrtva tijela Ane i njenog prijatelja koji je bio sa njom u vozilu i koji je vozio Audi. Automobil su pronašli građani koji su odmah pozvali hitne službe. 

VELIKA POTRAGA Ana je nestala prije tri dana na putu za Beograd: Netko prijavio da je automobil sletio u jezero
Ana je nestala prije tri dana na putu za Beograd: Netko prijavio da je automobil sletio u jezero

Ana je nestala kada je sa Zlatibora krenula u Beograd, a u posljednjem pozivu razgovarala je s bratom. Poziv se je bio 23. studenoga u 18.45 sati, a kako je rekao njezin otac Miloš, to je bio posljednji put da ju je netko od bližnjih čuo. Nakon toga telefon joj je bio dostupan još 13-14 sati, a onda je postala nedostupna.

