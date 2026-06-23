PROPUSTILI STE? ČITAJTE! Obilježen Dan antifašističke borbe, nevrijeme u Zagrebu

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja).



Iznad Zagreba su se nadvili crni oblaci u ponedjeljak oko 17 sati, a za opasnost od grmljavinskog nevremena u zagrebačkoj regiji još je u nedjelju upozoravao DHMZ. Padala je jaka tuča i kiša.

'Dan antifašističke borbe' za vrijeme Jugoslavije nije postojao kao blagdan već ga je uveo Franjo Tuđman kako bi Hrvatskoj pridao prvenstvo u antifašističkom ustanku. Naime, za vrijeme komunizma i Jugoslavije kao Dan ustanka (Dan borca) na jugoslavenskoj razini obilježavao se 4. srpnja (baš kao i američki Independence Day), u povodu službenog poziva KPJ upućenog narodima Jugoslavije na ustanak protiv Nijemaca i Talijana, a kao Dan ustanka u Hrvatskoj slavio se 27. srpnja, kad je, 1941. godine, došlo do više nego kontroverznih događaja u Srbu.



Diljem Hrvatske se obilježavao Dan antifašističke borbe. U Sisku, u spomen parku Brezovica stigla je politička svita predvođena Zoranom Milanovićem, Tomislavom Tomaševićem, stigao je i Milorad Pupovac, Igor Peternel...

