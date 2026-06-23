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PROPUSTILI STE? ČITAJTE! Obilježen Dan antifašističke borbe, nevrijeme u Zagrebu

Piše 24sata,
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PROPUSTILI STE? ČITAJTE! Obilježen Dan antifašističke borbe, nevrijeme u Zagrebu
Foto: REUTERS/PIXSELL

Donosimo vam top priče iz prethodna 24 sata i sve što trebate znati o najvažnijim temama dana

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja).

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Iznad Zagreba su se nadvili crni oblaci u ponedjeljak oko 17 sati, a za opasnost od grmljavinskog nevremena u zagrebačkoj regiji još je u nedjelju upozoravao DHMZ. Padala je jaka tuča i kiša.

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FOTO Vjetar, jaka kiša, tuča... Evo kako je izgledao Zagreb tijekom olujnog nevremena!

'Dan antifašističke borbe' za vrijeme Jugoslavije nije postojao kao blagdan već ga je uveo Franjo Tuđman kako bi Hrvatskoj pridao prvenstvo u antifašističkom ustanku. Naime, za vrijeme komunizma i Jugoslavije kao Dan ustanka (Dan borca) na jugoslavenskoj razini obilježavao se 4. srpnja (baš kao i američki Independence Day), u povodu službenog poziva KPJ upućenog narodima Jugoslavije na ustanak protiv Nijemaca i Talijana, a kao Dan ustanka u Hrvatskoj slavio se 27. srpnja, kad je, 1941. godine, došlo do više nego kontroverznih događaja u Srbu.

DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE Što se zbilo u Sisku 22. lipnja 1941. i zašto je Tuđman odlučio da je današnji dan praznik?
Što se zbilo u Sisku 22. lipnja 1941. i zašto je Tuđman odlučio da je današnji dan praznik?

Diljem Hrvatske se obilježavao Dan antifašističke borbe. U Sisku, u spomen parku Brezovica stigla je politička svita predvođena Zoranom Milanovićem, Tomislavom Tomaševićem, stigao je i Milorad Pupovac, Igor Peternel...

OBLJETNICA FOTO Evo tko je sve stigao u Brezovicu na Dan antifašističke borbe: Milanović, Pupovac...
FOTO Evo tko je sve stigao u Brezovicu na Dan antifašističke borbe: Milanović, Pupovac...

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Komentari 1
FOTO Vjetar, jaka kiša, tuča... Evo kako je izgledao Zagreb tijekom olujnog nevremena!
NEVRIJEME U ZAGREBU I OKOLICI

FOTO Vjetar, jaka kiša, tuča... Evo kako je izgledao Zagreb tijekom olujnog nevremena!

Iznad Zagreba su se nadvili crni oblaci u ponedjeljak oko 17 sati, a za opasnost od grmljavinskog nevremena u zagrebačkoj regiji još je u nedjelju upozoravao DHMZ. Padala je jaka tuča i kiša, koja još pada.
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