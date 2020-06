Prošao kroz crveno i zabio se u kombi u Srbiji: Poginuli mu sin i žena, sin (2) u kritičnom stanju

Rade Novitović (42), inače profesionalni vozač, projurio je kroz crveno u centru Beograda. Od siline udara BMW-om je podigao kombi. Sina (2) vozio je na operaciju. Prijeti mu 12 godina zatvora

<p><strong>Rade Novitović</strong> u četvrtak je oko 6 sati ujutro izazvao prometnu nesreću kod Vlade Srbije kada je prošao kroz crveno. U nesreći su poginuli njegova nevjenčana supruga Jelena Petković (34) i sin iz prvog braka Nikola Novitović (20). Uz njih, u autu je bio i Viktor (2) Nikolin polubrat i Jelenin sin, piše srpski <a href="https://www.kurir.rs/crna-hronika/3483913/ovo-je-fatalni-detalj-udesa-kod-vlade-srbije-policija-otkrila-stravicnu-istinu-ceka-se-jos-vestacenje-olupine-bmw" target="_blank">Kurir</a>.</p><p>Kada je prošao kroz crveno udario je u kombi koji je prevozio radnike na gradilište u Beogradu, a od siline udarca svojim BMW-om podigao je kombi od zemlje i prošao ispod njega te na suprotnoj strani ceste udario u zgradu Vlade Srbije.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO NESREĆE - UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ:</p><p>- Suvozač iz BMW-a Nikola Novitović je na mjestu ostao mrtav, dok su njegov otac Rade, pomajka Jelena Petković i mali Viktor ostali zaglavljeni u smrskanom autu, pa su ih vatrogasci morali izvlačiti iz olupine. Jelena je zatim preminula od ozljeda u bolnici. Rade je i dalje u teškom stanju, dok mali Viktor i radnici iz kombija nisu životno ugroženi - rekao je izvor iz policije za Kurir i dodao da na mjestu sudara nisu pronađeni tragovi kočenja, pa će vještačenjem olupine BMW-a biti utvrđeno je li uzrok nesreće bio neki tehnički kvar..</p><p>Novitović je profesionalni vozač kamiona i već je putovao mnogim europskim prometnicama.</p><h2>'Rade će se ubiti ako preživi'</h2><p>- Nikola me je nazvao šest minuta prije nesreće i rekao: "Mama, stižem, stavi kavu!", više ga nisam čula - rekla je za srpski <a href="https://www.telegraf.rs/vesti/hronika/3204110-nikola-mi-je-rekao-mama-stavi-kafu-6-minuta-kasnije-poginuo-je-rade-ce-se-ubiti-ako-prezivi" target="_blank">Telegraf</a> neutješna Dragana Šlijepica, majka Nikole Novitovića.</p><p>Dragana se prisjetila posljednjeg razgovora sa bivšim suprugom i njihovim sinom, koji su u četvrtak oko tri ujutro krenuli iz Arilja u Beograd jer je mališan imao operaciju mokraćnih kanala u sedam sati.</p><p>- Čula sam se s njima kada su krenuli. Bili su baš raspoloženi. Nikola me je nazvao, ali je vrijeme prolazilo, a njih nije bilo niti su se javljali na telefon. Bojala sam se da ne zakasne na operaciju. Ja sam Jeleni spremila sve stvari za bolnicu. Onda sam slučajno primijetila vijesti na televiziji o stravičnoj nesreći. Čim sam vidjela BMW, pozlilo mi je - jedva je izgovorila Dragana, brišući suze.</p><p>Radina bivša supruga se sada moli da makar mališan i njen bivši suprug prežive, ali se boji kako će on podnijeti vijest da je sina i suprugu odveo u smrt.</p><p>- Rade će se ubiti ako preživi, dobro ga znam. On je takav. Znam da nije ni sanjao da ih ugrozi nikada. Ja moram biti jaka jer imam još četvoricu sinova, koji ne mogu doći sebi od bola - rekla je očajna majka.</p><p>Bivša supruga Rade Novitovića kaže da je on bio profesionalni vozač i da je imao samo jednu prometnu nesreću u životu.</p><p>- Volio je brzo voziti, ali uvijek oprezno. Prije dosta godina imao je samo jednu nesreću kada su mu kod Pančevačkog mosta na put izletjeli majka i dijete, koje je tada teško povrijeđeno, ali se poslije oporavilo.</p><p>Dragana kaže da se njen bivši suprug često šalio sa njom i da su ostali u odličnim odnosima te da su i dalje bili obitelj.</p><p>- Rade mi je govorio: "Ti ćeš čuvati mog V. ako mi se nešto dogodi", govorila sam mu da ne lupa, ali eto ti crne sudbine. Kao da je nešto predosjetio. Ne znam - zaključila je.</p><h2>'Jezivo, da ne može biti jezivije'</h2><p>- Gledao sam u telefon i odjednom se čuo snažan udarac, a zatim pucanje na sve strane. Tek kasnije sam shvatio da se kombi u kom smo nas šestorica bili najprije prevrnuo, pa se potom vratio u normalno stanje. Jezivo, da ne može biti jezivije - rekao je Ivan Skorić, jedan od šestorice radnika koji su bili u udarenom kombiju.</p><p>Dok je izlazio iz kombija vidio je da su neki od njegovih kolega ispali kroz prozor i nije se odmah znalo jesu li živi ili ne.</p><p>- Hvala bogu, ipak smo ostali živi, a ovaj događaj nikad neću zaboraviti. Slike su mi postale jezivije i teže tek kada sam pogledao snimku sa sigurnosnih kamera, valjda od same pomisli što se tek moglo dogoditi - dodao je Skorić.</p><p>Još jedan od putnika u kombiju, Bojan Krasavčić, izgubio je svijest u trenutku sudara, a probudio se tek kod zgrade Vlade Srbije.</p><p>- Ostao sam posljednji u kombiju, krenuo sam otvoriti vrata, ali nisam uspio i srećom da mi je pomogao kolega Skorić, pa sam i ja izašao. Imao sam što vidjeti. Prizor kao iz horor filmova. Još sam pod snažnim dojmom od nesreće i samo se molimo bogu da bude dobro našem kolegi Robertu Pantiću, koji je u Beogradu u bolnici, dok se nas petorica oporavljamo kod svojih kuća - rekao je.</p>