Sestre Filipović poginule su prije 14 godina: Optužnica protiv Žaje vraćena na dopunu kod tužitelja

Navodni krivac za smrt nesretnih sestara uhićen 15. prosinca 2016. godine, na samu desetu godišnjicu njihove pogibije, nakon što su se roditelji nesretnih sestara obratili tadašnjem ministru Vlahi Orepiću

<p>Četiri godine nakon uhićenja, na riječkom Županijskom sudu razmatrala se optužnica protiv <strong>Roberta Žaje</strong> (50) iz Čavala, kojeg se tereti za izazivanje prometne nesreće 15. prosinca 2006. godine u kojoj su poginule sestre <strong>Višnja i Gordana Filipović</strong>.</p><p>Podsjetimo, Općinsko državno odvjetništvo protiv Žaje podiglo je optužnicu u lipnju 2017., temeljeći je na rezultatima iscrpnog dokaznog postupka, no njegovi odvjetnici tada su uložili prijedlog za izdvajanje nezakonitih dokaza te tražili izuzeće pojedinih službenih osoba MUP-a i istražitelja koji su ga osumnjičili, te je optužnica išla na razmatranje. </p><p>- Optužnica je danas vraćena tužitelju (DORH-u) radi dopune istrage, budući da trenutni dokazi nisu dovoljni za njeno potvrđivanje, što smo cijelo vrijeme i tvrdili - doznajemo od Žajinih odvjetnika.</p><p>Podsjetimo, navodni krivac za smrt nesretnih sestara uhićen 15. prosinca 2016. godine, na samu desetu godišnjicu njihove pogibije, nakon što su se roditelji nesretnih sestara, nakon mnogih apela za pomoć, obratili tadašnjem ministru Vlahi Orepiću. Žajino uhićenje vrh MUP-a tada je javnosti prezentirao kao maltene epohalni uspjeh hrvatske policije, iako bi istraga i cijeli slučaj mogli ući u anale po čitavom nizu slučajnih ili namjernih grešaka i propusta.</p><p>Traljavost duga cijelo desetljeće u konačnici je rezultirala time da je policiji u ovom slučaju malo tko vjerovao, točnije da riječka, a i šira javnost špekulirala kako je nesreću zapravo skrivio sin riječkog tajkuna te da ga je sve vrijeme zahvaljujući tatinim vezama i novcu štitio vrh policije. Žaja je, po riječkim kuloarima, čak pristao odležati koji mjesec u zamjenu za izdašnu financijsku naknadu.<br/> Tijekom dva mjeseca njegovog boravka u istražnom zatvoru provedene su dokazne radnje, detaljno prometno vještačenje, kombinirano prometno-sudsko medicinsko vještačenje, policija je ispitala niz svjedoke, očevice nesreće te svjedoke koji su zapamtili dio registarskog broja auta.</p><p> </p><p>Međutim, već u samom startu, neposredno nakon nesreće, postojao je problem – Toyota u kojoj su djevojke stradale nikada nije vještačena na kontakt, odnosno, potpuno je nejasno je li njihov auto skrenuo s puta i izvrnuo se nakon udarca s drugim vozilom ili samo zbog mimoilaženja s istim. Nejasno je tako što je policija uopće tražila kada je, u danima nakon nesreće, pregledavala sve automobile tipa Renault Clio na riječkom području. Među stotinjak takvih, odmah po nesreći, pregledan je i Žajin Clio, no policajci tada nisu pronašli razloga za daljnje postupanje prema njemu.</p><p>Nadalje, u spis iz nejasnog razloga tada nikad nisu ušle snimke nadzornih kamera s tog dijela autoceste.</p><p>Konačno, MUP je u srpnju 2015. godine raspisao nagradu od 50 tisuća kuna za svaku korisnu informaciju koja bi mogla pridonijeti razrješenju slučaja, no očito je potpuno ignorirao iskaze dvojice svjedoka, od kojih jedan tvrdi da je vidio manji tamni automobil koji juri autocestom u kontra smjeru, a koji se ubrzo potom zaustavio pored apoteke u Čavlima, s razbijenim prednjim dijelom, za čijim je upravljačem bio upravo sin poznatog Riječanina. Taj Clio je kasnije, tvrde lokalni novinari, završio na iskopima jednog riječkog građevinara, za što postoje brojni svjedoci. Korisne informacije u ovom slučaju prvo su policiji, a onda i javno, nudili čak i neki djelatnici PU riječke, no, one nisu uzete u obzir.</p><p>Ondašnji prvi čovjek riječke policije, Oliver Grbić, a čije se ime povezivalo s riječkim tajkunom, kasnije je postao ravnatelj policije, a njegov riječki šef krim policije, Vitomir Bijelić, postao je načelnikom krima za cijelu Hrvatsku. Za Grbića su mediji više puta navodili kako je taj angažman dobio nakon ručka s ondašnjim premijerom Sanaderom i upravo tim riječkim tajkunom čijeg se sina proziva. Grbić je kasnije prilično neslavno završio karijeru, prepunu afera.</p><p>Podsjetimo, sestre su poginule prije 14 godina kada su s tri mladića iz Rijeke autocestom krenule za Zagreb. Za upravljačem Toyote Yaris bila je starija sestra Višnja. Kod Inine benzinske postaje u Čavlima, izbjegavajući frontalni sudar s nailazećim vozilom koje je jurilo suprotnim smjerom u njezinoj traci, Yaris se prevrnuo.</p><p>Pri prevrtanju Višnja je poginula, a mlađa sestra Gordana je dan kasnije podlegla teškim ozljedama u bolnici. Mladići koji su bili s njima imali su sreće, preživjeli su. Izvješća policije govorila su da je nesreću prouzročio vozač tamnoplavog Renault Clija, koji je pobjegao s mjesta nesreće.</p><p>Robert Žaja navodno je policiji priznao krivicu, no, kasnije se, pred sucem istrage Županijskog suda u Rijeci, branio šutnjom.</p>