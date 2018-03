Prošlo je već 5 godina: 'Bol ne prestaje, a srce tuče za tebe...'

Danas se navršava pet godina od smrti Nore Šitum, djevojčice koja je bolovala od leukemije, a za plaćanje visokih troškova njezinog eksperimentalnog liječenja u dječjoj bolnici u Philadelphiji, ujedinila se cijela Hrvatska. Donacijama ljudi prikupljeno je osam milijuna kuna.

Nora je bolovala od akutne limfoblastične leukemije. Nakon što je bolest uznapredovala i nakon što su liječnici u Hrvatskoj iscrpili sve mogućnosti liječenja, Norini roditelji su u dirljivoj poruci zamolili ljude u Hrvatskoj da im pomognu prikupiti novac za liječenje eksperimentalnom metodom.

Za liječenje je prikupljeno više nego dovoljno novca u samo nekoliko dana i Nora je otputovala u SAD 7. veljače 2013. Strpljivo je svakodnevno podnosila bolne terapije, igle, slabost i neopisivu bol... Borila se hrabro do zadnjeg dana. No zdravstveno stanje joj se pogoršalo i liječenje su usporile gljivice, koje su se proširile do mozga. Nažalost, njezin mali organizam to nije mogao izdržati. Mama Đana i tata Ivica s njom su bili do zadnjeg trena. Izdahnula im je na rukama.

Norin otac, Ivica Šitum danas se na Facebook, kroz stihove, prisjetio tužne obljetnice:

Takne me i sad, posle pusta vremena

slatka muzika tvoga imena

podigne se val i udre snagom svom

slabo misto u srcu mom

Moja jube, lipi cvite moj

satrace me ovaj nespokoj

rekli su da vrime lici

ali to su samo rici, bol ne prestaje

Moja jube, lipi cvite moj

kosa sidi, snig je već u njoj

al' se srce željno srice

jos ne pridaje, tuce za tebe

Vrhovni sud je prošloga tjedna odbio reviziju Đane Atanasovske i Ivice Šituma koju su oni pokrenuli protiv udruge Hrabro dijete. Oni su tražili da im Udruga roditelja djece oboljele i liječene od malignih bolesti isplati 4,3 milijuna kuna sa zateznim kamatama.

Vrhovni sud je također odlučio da roditelji Nore Šitum Udruzi moraju platiti troškove suđenja koji iznose 155.000 kuna sa zateznim kamatama.

Sud je zaključio sljedeće:

- U slučaju smrti korisnika, sredstva prikupljena u organiziranoj humanitarnoj akciji ne predstavljaju ostavinsku imovinu korisnika, odnosno nisu nasljediva.

Podsjetimo, Đana i Ivica su skupili osam milijuna kuna za liječenje teško bolesne kćeri u SAD-u. Norini roditelji protiv udruge 'Hrabro dijete' podigli su tužbu zbog toga kome pripada preostalih četiri milijuna kuna prikupljenih u humanitarnoj akciji za liječenje djevojčice, no sud u Novoj Gradiški u travnju 2015. tužbu je odbio i odlučio da će s novcem raspolagati udruga 'Hrabro dijete'.

Na odluku su se žalili, no i drugostupanjskom presudom na sudu u Slavonskom Brodu njihova je žalba odbijena. Došli su i do Vrhovnog suda koji je presudio u korist Udruge.