PROSVJED JE TEK POČETAK 'Vi ste nas predali u ruke ekomafiji. Ne želimo postati Černobil...'

Ne želim da mi Hrvatska postane Černobil, rekao nam je mladi Damir zbog čega je u subotu, s tisućama drugih građana, stigao u Zagreb. Nije to za njega, kazao je, bio tek još jedan prosvjedni dan. Od ranog jutra Zagreb je živio u posebnom ritmu. Tisuće ljudi počele su pristizati u središte grada.

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Na Trgu su osvanula i dva velika transparenta: "Lika nije smetlište EU" i "Zemlja natopljena krvlju branitelja danas smetlište". Kako se približavalo 11 sati, tako su na prostor oko Glavnoga kolodvora počeli pristizati ljudi iz svih smjerova, kako iz Zagreba i okolice tako iz Like, s juga i sjevera Hrvatske, iz Siska...

- Napokon smo ustali, napokon će vidjeti da nas ima - prokomentirala je starija gospođa sa suzama u očima.

Rijeke ljudi slijevale su se prema mjestu okupljanja. Jedni su dolazili pješice, drugi javnim prijevozom, a neki su putovali satima kako bi bili dio ovog prosvjeda. Organizatori su prije polaska poslali jasnu poruku okupljenima.

- Ovo je mirni prosvjed, molim vas da bude dostojanstveno - poručili su.

Nakon što su građanima dali upute, krenula je kolona prema Trgu bana Josipa Jelačića. Deseci tisuća ljudi koračali su zajedno. Za Liku. Za Hrvatsku.

Svi su došli podržati prosvjed "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku" u organizaciji građanske inicijative "Gospić je naš dom" i podignuti svoj glas zbog desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada na gospićkom području.

Prosvjednici ogrnuti hrvatskim zastavama svoje su poruke ispisali na transparentima: "Miči to!", "Ne dam da te ruše ljudi bez duše", "Prodali ste zemlju za Judine škude, poslušnici mafije, izdajnici rodne grude", "Ova bojna čuva Liku", "Pluća Hrvatske teško dišu", "Ne damo se trovati nećemo mirovati", "Za čistu zemlju, za čistu vodu, za život", "GosPička vam materina", "Dolje Vlada koja našu zemlju truje - dok za tuđi otpad profite kuje", "Gospić nije smetlište! Lika nije odlagalište!" i slično.

- Dolazimo iz Zaprešića. Mi smo za Hrvatsku, čistu vodu, čist zrak. Došli smo podržati Ličane i da se taj otpad obradi i da se ne skladišti bez veze - rekla nam je.

Posebno je zabrinjava informacija da bi otpad iz Gospića mogao završiti upravo u Zaprešiću.

- Čuli smo da bi otpad iz Gospića trebao doći k nama u Zaprešić. Ako se to dogodi, nadam se da će to biti samo obrada i daljnji transport, a ne skladištenje kod nas. Imamo dovoljno svojeg smeća - kaže Lana.

Bila je i na povijesnom prosvjedu za Radio 101, koji je na istome mjestu 21. studenog 1996. okupio više od 100.000 ljudi. Uvjerena je da okupljanje građana može nešto promijeniti.

Kako su organizatori i obećali, pozornica na glavnom zagrebačkom trgu bila je rezervirana isključivo za građane, kako iz Gospića i Like tako i drugih dijelova Hrvatske.

- Zbog svakog od vas, prvi put se u ovoj našoj lijepoj zemlji ne osjećam napušteno, usamljeno ni glupo, a ni kao dežurni luđak. Hvala vam što mi vraćate vjeru u ljude, vjeru u nas, hvala na svakoj poruci, na svakom slovu. Hvala na svakom javnom istupu jer za to treba imati danas hrabrosti. Posebno vam hvala što ne date politiku u svoju butigu - kazala je učiteljica Željka Šikić, koja živi 50-ak metara od ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću.

Dodala je da su obične građane koji svoj život žive hrabro i dostojanstveno predali u ruke ekomafiji.

- Sestra sam branitelja koji je dao život za vaše živote. Nažalost, i njihove živote. Sigurno nije dao život da bi se uništavao naš. Majka sam mladića s teškoćama u razvoju, koja zna što znači živjeti život roditelja djeteta s teškoćama u ovom sustavu, u ovoj Lijepoj Našoj, i svaki dan voditi sitne bitke. Majka sam koja umire od straha da će gledati svoju djecu kako pate i umiru u mukama. Majka sam koja umire od straha da će se uskoro razboljeti i morati ostaviti svoju djecu u domovini koju ste vi stvorili. Ja sam učiteljica koja zna svu dubinu razigranosti, mašte, kreativnosti i ljubavi koju naša djeca nose, i zna koliki su kapacitet. Ja sam ona koju ste osudili na pakleni život pokraj tona i tona opasnog otpada, kao i mnoge druge ljude u ovoj predivnoj zemlji - rekla je Šikić i istaknula da ih neće razjediniti, ubiti prirodnu ljepotu ove naše domovine niti ih pretvoriti u europsko smetlište otrovnog otpada.

Vjekoslav Bušić iz inicijative "Gospić je naš dom" rekao je da prosvjednici nisu došli zato što su to željeli nego zato što su morali.

- Mi nismo ovdje zato što smo htjeli nego zato što smo morali. Nismo ovdje zato što nemamo zakone nego zato što postoje oni koji te zakone nisu provodili i zato što su nas iznevjerili. Bezuspješno smo 18 mjeseci tražili informacije od nadležnih institucija. Kucali smo na sva vrata, molili smo: 'Recite nam u čemu živimo, što udišemo i kakvu vodu pijemo'. Nitko nas nije doživljavao - oštar je bio Bušić i optužio institucije za prikrivanje informacija.

- Šutjeli ste k'o zadnje izdajice dvije i pol godine, otkad ste saznali što je zakopano u našem tlu. Sram vas bilo! Tko je dopustio da se dvije i pol godine zagađuje tlo?! Recite nam! Sustav se mora mijenjati iz korijena. Prosvjed ne smije biti završetak, on mora postaviti standard koji je trebao biti postavljen prije 36 godina. Vratimo struku na čelo svih institucija i izbacimo sve koji su tamo temeljem političke iskaznice. Odgovornost se ne odnosi samo na Gospić. Odgovornost se mora tražiti za sve crne točke u Hrvatskoj - rekao je Bušić.

Snježana Sužnjević Vago iz inicijative "Siščani ne žele biti smetliščani" prosvjednicima se predstavila kao "obična baba s kutlačom".

- Dosta nam je raspačavanja naše djedovine. Neće vam proći, svim investitorima, evo vam poruka s punog Trga: ne želimo vas - zagrmjela je i pozvala okupljene na prosvjed 19. rujna protiv farme pilića u Sisku.

Zagrebačke prosvjednike podržali su i u Njemačkoj. Na transparentu koji je držao muškarac ispred Brandenburških vrata u Berlinu stajao je natpis "Saznali smo što je bilo, rekla nam je Lika".

"Lika ist kleine deutsche Müllhalde" (u prijevodu "Lika je malo njemačko odlagalište smeća") - držao je natpis dječak pokraj njega. Na obitelj koja je srcem uz Hrvatsku naletjela je čitateljica 24sata koja se nalazi u glavnom gradu Njemačke. Oduševila se i fotografirala ih. Podsjetimo, u Gospiću je ilegalno odloženo oko 37.000 tona opasnog otpada, a dio je stigao tamo i iz zemalja Europske unije, uključujući Njemačku. Dječak i članovi njegove obitelji zajedno su prosvjedovali za Liku kako bi iz Njemačke podržali prosvjed u Zagrebu.

Dok su građani prosvjedovali u Zagrebu tražeći svoja Ustavom zajamčena prava, pravo na zdrav život i čist okoliš, premijer Andrej Plenković javio se iz Italije. Ondje je sudjelovao na 52. izdanju Cernobbio Foruma "Intelligence on the World, Europe, and Italy" u Cernobbiju. Političari i gospodarstvenici okupili su se u Villi d'Este, luksuznom hotelu i kongresnom kompleksu neposredno uz jezero Como. Ondje je s liderima europskih zemalja razgovarao o vrućim gospodarskim i sigurnosnim temama, a nakon napornih sastanaka i panela na rasporedu mu je bila i radna večera.

Iz Italije se oglasio objavom na društvenoj mreži koja je izazvala ogorčenost građana i mnoge negativne komentare jer se premijer nije osvrnuo ni komentirao prosvjed velikog broja građana.