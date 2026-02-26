Obavijesti

TRAŽIO ZAŠTITU

Prosvjed pred stanom roditelja Borisa Dežulovića: Policija najavila jake snage na terenu

Piše HINA,
Prosvjed pred stanom roditelja Borisa Dežulovića: Policija najavila jake snage na terenu
Pula: Predstavljanje knjige "Tko je taj čovjek?" Borisa Dežulovića u Puli | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Autohtona - Hrvatska stranka prava najavila okupljanje, Boris Dežulović traži zabranu i zaštitu za roditelje

Prosvjed koji je za subotu ispred stana gdje žive roditelji novinara Borisa Dežulovića najavila Autohtona - Hrvatska stranka prava i njezin predsjednik Dražen Keleminec nadzirat će jake policijske snage, doznaje se u lokalnoj policiji, dok se MUP još nije oglasio o Dežulovićevu zahtjevu za zabranu skupa. Dežulović je za Hinu potvrdio da je zajedno sa svojom sestrom podnio zahtjev MUP-u i lokalnoj policiji da se najavljeni javni skup zabrani s obzirom da u stanu žive samo njihovi stari roditelji, a isto tako su splitskom i državnom odvjetništvu podnijeli kaznenu prijavu. Ono što zna je da je splitsko ​državno odvjetništvo pokrenulo izvide​ u tom slučaju.

SVE PRIJAVIO POLICIJI I DORH-U Keleminec je najavio prosvjed protiv Dežulovića, on poručio: 'Sam ću to zabraniti ako treba'
Keleminec je najavio prosvjed protiv Dežulovića, on poručio: 'Sam ću to zabraniti ako treba'

"Ja samo tražim da policija zaštiti moje roditelje koji su stariji ljudi pred 90. godinom života. Pozdravljam pravo na javni prosvjed i drago mi je što živimo u državi gdje se može slobodno javno prosvjedovati samo se dogovorimo što je javni prosvjed. Divljanje i maltretiranje pod prozorima ljudi od 90 godina nije javni prosvjed. Ako je to javni prosvjed onda je svako divljanje Torcide javni prosvjed. Onda se deset ljudi može napiti i u 6 ujutro galamiti po gradu ljudima pod prozorima, te to nazvati javnim prosvjedom. Ili još bolje prijaviti pošto je ovo uredno prijavljeno", poručuje Dežulović.

Kazao je da podržava javne prosvjede, ali ne i maltretiranju ljudi. Smatra da ih policija treba ukloniti i da prosvjeduju na javnoj površini koja neće biti privatni dom dvoje starih ljudi od 88 godina.

Splitska je policija potvrdila da su zaprimili prijavu javnog okupljanja u organizaciji Autohtone – Hrvatske stranke prava ​i već započeli s poduzimanjem svih potrebnih mjera i radnji.​

ORGANIZIRA GA OPSKURNI KELEMINEC Dežulović podnio zahtjev MUP-u i Božinoviću: Traži zabranu prosvjeda ispred stana roditelja
Dežulović podnio zahtjev MUP-u i Božinoviću: Traži zabranu prosvjeda ispred stana roditelja

Kažu da u slučaju kada se mirno okupljanje ili javni prosvjed održavaju u blizini stambenih objekata postupa​ju s dvostrukom ulogom​. S jedne strane štiti sigurnost svih građana, a s druge osigurava​ju zaštitu ustavnog prava na izražavanje mišljenja i mirno okupljanje.​ Ističu kako će tako biti i u ​tom slučaju.

​"Napominjemo da će policija u svim slučajevima u kojima postoji sumnja na protupravno ponašanje provesti kriminalističko istraživanje i utvrditi sve relevantne činjenice.​ Kroz pripremljeni plan osiguranja predvidjeli ​smo dovoljan broj policijskih službenika različitih rodova policije te sva potrebna logistička sredstva kako bismo postigli oba ranije navedena cilja​", poručili su iz policije.

​Organizatori prosvjeda navode kako su se na to javno okupljanje odlučili zbog "Dežulovićevih napada na Domovinski rat, Hrvate i Hrvatsk​u".​

