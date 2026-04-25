Prosvjed protiv megafarmi i klaonica u Sisku: 'Nije gotovo dok nije gotovo, ne odustajemo'

Nije gotovo dok nije gotovo! Ne odustaju investitori, ne odustajemo ni mi!, poručili su u subotu sudionici “Prosvjeda za spas Hrvatske od megafarmi i klaonica” u organizaciji udruga i građanskih inicijativa koje se protive planiranoj izgradnji velikih peradarskih postrojenja.

Najavili su i novi prosvjed u lipnju ispred Vlade RH te od nje zatražili da zaustavi sve peradarske megaprojekte u tri hrvatske županije.

Te su zahtjeve definirali u četiri točke: obustaviti sve studije utjecaja na okoliš, provesti reviziju svih rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, kao i onih prema kojima rješenja nisu potrebna, provesti kumulativnu procjenu utjecaja na okoliš za oba investitora i donijeti odluku na državnoj razini da su ovakvi projekti neprihvatljivi.

Iako je Ministarstvo zaštite okoliša odbacilo Studiju utjecaja na okoliš za projekt megaklaonice pilića u Sisku, građanska inicijativa „Siščani ne žele biti smetliščani“ nastavila je aktivnosti protiv izgradnje megafarmi i klaonica na području Sisačko-moslavačke županije.

Uz podršku organizacija Zelena akcija i „Prijatelji životinja“, inicijativa je prerasla lokalne okvire i proširila se na razinu cijele Hrvatske.

Sisak: Prosvjed protiv izgradnje megalomanskih uzgojnih i klaoničkih pogona pilića | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Organizatori upozoravaju da planovi dvojice investitora uključuju izgradnju 24 megafarme u 12 gradova u Sisačko-moslavačkoj, Varaždinskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji, s procijenjenim kapacitetom od 270 milijuna pilića godišnje.

Iako se predstavljaju kao odvojeni projekti, njihove posljedice se zbrajaju. Tvrde kako bi projekti doveli do velikih količina gnoja, otpadnih voda i biološkog otpada te intenzivnog neugodnog mirisa, za čije zbrinjavanje, smatraju, ne postoji adekvatna infrastruktura niti su ponuđena zadovoljavajuća rješenja.

- Ovo nije samo lokalni problem. Ovo je pitanje budućnosti Hrvatske! - poručili su predstavnici građanskih inicijativa iz mjesta obuhvaćenih projektima.

Prema procjenama organizatora, u Sisku se okupilo oko tisuću ljudi iz različitih dijelova Hrvatske. Kolona je prošla glavnom gradskom ulicom i pješačkom zonom, a po dolasku na središnji gradski Trg bana Josipa Jelačića u Sisku dočekalo ih je mnoštvo građana koji su podržali zahtjeve prosvjednika.

Snježana Sužnjević Vago iz građanske inicijative Siščani ne žele biti smetliščani istaknula je kako je Sisak grad hrvatskih pobjeda koji se ponovno bori za Hrvatsku:

- Jedna dobivena bitka ne znači kraj borbe jer su ovi megaprojekti megazlo. Veliko su opterećenje za zrak, vodu i tlo, opasnost za zdravlje nas i naše djece, biljnog i životinjskog svijeta te prijetnja bioraznolikosti kojom se ponosimo.

Predstavnici građanskih inicijativa iz Velike Ludine, Lipovljana i Sunje upozorili su da ovi projekti znače smrt hrvatskog peradarstva i uništenje malih obiteljskih gospodarstava.

- Želimo zadržati naš način života, živjeti u skladu s prirodom i jesti domaću, zdravu hranu koju sami uzgajamo - poručili su.

Luka Oman, predsjednik Udruge Prijatelji životinja, poručio je da Hrvatska neće postati smetište Europe: “Ne damo ni jednu općinu, ni jedno mjesto, ni jednu šumu, ni jedno drvo, ni pedalj ne damo investitorima. Svi smo važni. Ova kampanja je građanska, a građani su rekli veliko NE."

Borimo se, istaknuo je, za najosnovnija prava – na zdrav život, opstanak i očuvanje jedinog doma koji imamo.

- Od institucija smo dobili samo šutnju, a od njih tražimo da stanu uz narod i kažu jedno veliko NE - dodao je.

Na kraju prosvjeda organizatori i sudionici poručili su da se borba nastavlja te su za lipanj najavili novi prosvjed ispred Vlade RH – jer nije gotovo dok nije gotovo.