Srpska vlast optužuje studente za poticanje na ubojstvo Vučića

Visoki srbijanski dužnosnici optužili su u petak studentski pokret za laži o uporabi zvučnog oružja na masovnom protuvladinom prosvjedu 15. ožujka 2025. te za pokušaj izazivanja uličnih sukoba, kao i za "ideju o ubojstvu srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i izazivanja građanskog rata" u zemlji. Optužbe su promptno uslijedile na dan kada je Više javno tužiteljstvo u priopćenju objavilo da je istragom nedavne i nerazjašnjene smrti jedne studentice Filozofskog fakulteta u Beogradu utvrdilo da su studenti u blokadi fakulteta dogovarali "simuliranje" uporabe zvučnog topa na studentskom prosvjedu 15. ožujka, jednom od najmasovnijih u novijoj povijesti Srbije. U Beogradu je, na poziv studenata, 15. ožujka 2025. organiziran, po tvrdnjama nevladinih medija, "najveći skup u povijesti države", kao jedan u nizu protuvladinih prosvjeda zbog pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog 2024.

U vrijeme dok je šutnjom odavana počast nastradalima, u 11. minuti ulicom se prolomio zvuk koji je izazvao paniku na ulici, a narednih dana u javnosti su se pojavile optužbe da je policija koristila tzv. zvučni top.

Namjera studenata, kako tvrdi tužiteljstvo, bila je da simuliraju da su državna tijela upotrijebila zvučni top kako bi se vlast u Beogradu "u domaćoj i međunarodnoj javnosti" optužila za uporabu soničnog oružja na prosvjedu, s ciljem da se "stvori panika u javnosti i strah kod građana, te izazovu nemiri koji bi doveli do nasilne promjene ustavnog poretka i ugroze sigurnosti države".

Studenti u blokadi uzvratili su u petak na optužbe tužiteljstva ustvrdivši kako ono pokušava "skrenuti pozornost" s temeljnih pitanja o događajima od 15. ožujka 2025.

Studentski pokret je organiziranjem višemjesečnih prosvjeda zahtijevao odgovornost vlasti za tragediju na novosadskom kolodvoru, optužujući je za koruptivne poslove i loše izvedene radove na rekonstrukciji kolodvora koji su doveli do pogibije 16 ljudi.

Posljednji u nizu zahtjeva je raspisivanje izvanrednih izbora, što vlast dosad izbjegava, a srbijanski predsjednik ih u međuvremenu obećava i najavljuje.

Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić optužila je studente da su "organizirali ljude, obučavali ih kako bi izazvali građanski rat u Srbiji, kako bi produbljivali mržnju i podjele u društvu, kako bi uništili i zgazili našu zemlju".

"Ideja je bila ubiti Aleksandra Vučića i njegovu obitelj i izazvati građanski rat u Republici Srbiji", navela je u video-izjavi Ana Brnabić.

Slično je reagirao i ministar unutarnjih poslova i prvi potpredsjednik vlade Ivica Dačić, ustvrdivši u priopćenju da je tužiteljstvo "u potpunosti ogolilo monstruozan i detaljno osmišljen plan da se putem fabriciranih laži o navodnoj uporabi 'zvučnog topa' izazovu masovna panika, sukobi na ulicama i građanski rat".

Dačić je ocijenio da se tim višemjesečnim planom vodi "hibridni rat protiv države Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova" i da je "unaprijed planiran scenarij sa samo jednim ciljem" - izazivanjem građanskog rata u Srbiji."

"Ovakve opasne subverzivne aktivnosti, koje izravno ugrožavaju sigurnost Republike Srbije, moraju biti najstrože sankcionirane. S državom i sigurnošću naroda više se nitko neće smjeti igrati“, poručio je Dačić u priopćenju.

Vučić, koji studentski pokret naziva "obojenom revolucijom" ranije je odbacio tvrdnje o uporabi tzv. zvučnog topa na prosvjedu 15.ožujka, te rekao da je to "unaprijed organiziran i namjeran napad na državu kako bi se isprovocirala apsolutna nestabilnost i nasilno rušenje ustavnog poretka".