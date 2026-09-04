Prosvjed ujedinio lijeve i desne: 'Želimo pokazati zajedništvo'

U Zagreb na prosvjed "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku", koji je organizirala inicijativa "Gospić je naš dom", stižu građani iz cijele Hrvatske. Prema informacijama organizatora, iz Like dolazi osam autobusa, a dio građana dolazi osobnim automobilima. Točan broj sudionika koji će organizirano stići iz drugih dijelova Hrvatske inicijativa zasad nema, no poznato je da dolazak organiziraju iz Đakova, Zadra, Splita, Rijeke i Sinja. Organizatori očekuju masovan dolazak prosvjednika.

- Dobivamo toliko podrške da me strah i pomisliti koliko će ljudi doći. Nadam se da će to biti jedan od većih prosvjeda jer je ovo tema koja se tiče svih nas - rekao je Vjekoslav Bušić.

Inicijativa je pozvala prosvjednike na dostojanstvo i ponos kako bi pokazali zajedništvo. Zagrebačka policija objavila je kako će, sukladno zakonu, audio-vizualno snimati mjesto okupljanja, ali i trasu kretanja i prilazne pravce. Više od 300 javnih osoba, organizacija i građanskih inicijativa ujedinilo se u podršci inicijativi i prosvjedu.

Među potpisnicima su mnoga poznata imena iz svijeta glazbe, filma, kazališta, književnosti... Dolazak na prosvjed najavili su zastupnici od Mosta, Možemo!, SDP-a pa do Centra, stranke Drito i DOSiP-a. Nikola Grmoja (Most) objavio je kako su podršku Gospićanima dali lički branitelji, da dolaze katoličke inicijative, navijači, radnici, intelektualci, HOS-ovci koji su branili Vukovar... Podršku imaju i od predsjednika države Zorana Milanovića, koji je rekao da građani imaju pravo tražiti odgovore koje od nadležnih institucija, kako je rekao, do danas nisu dobili. Podrška je sigla od mnogih ljudi iz javnog života, od glumaca do pjevača. Premijer Andrej Plenković prije je rekao da je u Italiji i da na prosvjed neće doći, kao ni ministri.

- Mi se bavimo rješavanjem problema a ne prosvjedovanjem - izjavio je početkom tjedna.

Vlada tvrdi da radi na sanaciji ilegalno odloženog otpada te da dosadašnja ispitivanja pokazuju kako je voda iz javnog vodoopskrbnog sustava sigurna. Okupljanje je u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će povorka krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića, gdje je središnji dio prosvjeda u podne.

Organizatori prosvjedom traže hitnu i potpunu sanaciju onečišćenih lokacija, utvrđivanje odgovornosti za odlaganje otpada te određivanje jasnih rokova za njegovo uklanjanje. Upozoravaju da otpad predstavlja prijetnju zdravlju građana i ekosustavu Like te poručuju da žele skrenuti pozornost javnosti i institucija na, kako ističu, ozbiljan problem koji zahtijeva hitno rješavanje. 