Protiv nasilnika iz Kaštela podignuta optužnica zbog iznude, pušteni su iz pritvora

Dvojac iz Kaštela koji se fizički iživljavao nad 19-godišnjakom, pušten je iz pritvora nakon podizanja optužnice za iznudu. Obojica su se rasplakala na ispitivanju na Općinskom državnom odvjetništvu, ali i pred sucem.

<p>Općinsko državno odvjetništvo <strong>podiglo je optužnicu zbog iznude</strong> protiv 19-godišnjeg <strong>B. K.</strong> i 17- godišnjeg maloljetnika iz Kaštela koji su se brutalno iživljavali nad 19-godišnjim Lovrom Jurićem. Na snimci koja je počela kružiti društvenim mrežama krajem kolovoza vidi se kako dvojica nasilnika udaraju Lovru rukama i nogama po glavi i tijelu, a sve zbog 200 kuna.</p><p>Kako piše <a href="https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/crna-kronika/dvojac-iz-kastela-koji-se-fizicki-izivljavao-nad-19-godisnjakom-pusten-iz-pritvora-nakon-podizanja-optuznice-za-iznudu-zrtvi-vise-ne-smiju-prici-1046494">Slobodna Dalmacija</a>, dvojac se tereti da su 22. kolovoza oko 10.30 sati u dvorištu Crkve Bezgrešnog začeća od 19-godišnjaka tražili da im preda dvije tisuće kuna te su ga <strong>više puta udarali šakama i nogama po tijelu.</strong> Kako bi ga zastrašio, B.K. mu je rekao da će ga 'ugasiti' ako mu ne donese novac u roku dva dana, pa je žrtva rekla da će im dati novac.</p><p>Kako bi izbjegao daljnje maltretiranje, Lovre je tražio od oca da maloljetnom zlostavljaču da skuter vrijedan najmanje dvije tisuće kuna umjesto novca, što je ovaj i napravio dva dana poslije nakon što su napravili kupoprodajni ugovor te je dao skuter 17-godišnjaku. Osim toga, po optužnici, B.K. je od žrtve tražio dodatnih 500 kuna, no ovaj mu je dao samo 300 kuna.</p><p>Obojica mladića nalazila su se u istražnom zatvoru od 31. kolovoza kada ih je, na prijedlog ODO-a, zatvorio sudac istrage Županijskog suda u Splitu. B.K. je je priznao sve za što ga se tereti te mu je istražni zatvor bio određen zbog opasnosti od ponavljanja djela dok se mlađi nasilnik branio šutnjom, pa je iza rešetaka na Bilicama završio i zbog opasnosti od ponavljanja djela, ali i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke i ometati istragu.</p><p>Obojica su se rasplakali i na ispitivanju na ODO-u, ali i pred sucem istrage.</p><p>Općinsko državno odvjetništvo Split je tražilo produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti da bi na slobodi mogli ponoviti djelo, doznajemo da je taj zahtjev odbijen te su mladići pušteni s Bilica na slobodu.</p><p>Umjesto istražnog zatvora određene su im mjere opreza i to javljanje nadležnoj policijskoj postaji svakog tjedna te zabrana približavanja i uspostavljanja kontakta sa žrtvom. Odvjetnik <strong>Marijo Vuković</strong> koji zastupa maloljetnika za <a href="https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/crna-kronika/dvojac-iz-kastela-koji-se-fizicki-izivljavao-nad-19-godisnjakom-pusten-iz-pritvora-nakon-podizanja-optuznice-za-iznudu-zrtvi-vise-ne-smiju-prici-1046494">Slobodnu Dalmaciju</a> je potvrdio da su nasilnici pušteni na slobodu, no nije želio govoriti o detaljima postupka.</p><p>Podsjetimo, to nije prvi put da je dvojac maltretirao i ponižavao mladića sa teškoćama u razvoju. Postoje video snimke na kojima se vidi da Lovru tjeraju da zimi ulazi u more i moči glavu, briju mu pola glave, a na jednoj od snimki jedan od nasilnika iz prvog videa, snimljenog kraj crkve, mlati Lovru dok sjedi za stolom.</p>