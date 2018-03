Protjerivanje diplomata: Moćni će Putin uzvratiti udarac...

Proglašavanje ruskog diplomata “personom non grata” simboličan je potez kojim se Hrvatska trebala solidarizirati s Velikom Britanijom. To je potez koji je sigurno manje štetan za odnose s Rusijom od sankcija.

Smatra to Branko Caratan, politolog i profesor Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld. Hrvatska je jedna od 14 zemalja EU koja je odlučila protjerati rusko diplomatsko osoblje kao odgovor na trovanje Sergeja Skripala i njegove kćeri u Velikoj Britaniji početkom ožujka te tako stala uz bok EU-a i SAD-a. - Hrvatska je u tome sudjelovala minimalno. Naravno, ta odluka neće pridonijeti poboljšanju odnosa s Rusijom, ali i neće predstavljati prepreku koja će ostati nesavladiva - ustvrdio je. Caratan je naveo kako izjava premijera Andreja Plenkovića, da je oko protjerivanja ruskog diplomata hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u kontaktu s ruskom ambasadom, zvuči kao nastojanje da se čitava stvar obavi sa što manje štete. I dok s jedne strane Vlada protjeruje jednog diplomata, a predsjednica ostaje kod poziva ruskom predsjedniku da posjeti Hrvatsku, očito se pokušava naći balans u odnosima s EU, ali i Rusijom.

- Budući da je predsjednica puno ranije pozvala Vladimira Putina u posjet Hrvatskoj, njegovo otkazivanje zaista bi bilo znak grubog prekida dobrih odnosa s Rusijom - upozorio je profesor Caratan. U javnosti se sve glasnije postavlja pitanje hoće li ova situacija utjecati na proces nagodbe u Agrokoru, nakon što se Sberbank vratio za stol.

- To nam tek preostaje vidjeti. Uzimajući u obzir činjenicu da Rusija želi jače biti uključena u ekonomsku razmjenu s Hrvatskom, to onda ne bi trebalo značiti da će u pregovorima oko sudbine Agrokora doći do zatezanja konopca, ali u principu sve je moguće - napominje Branko Caratan. Bivši veleposlanik u Moskvi Božo Kovačević smatra da je protjerivanje ruskog diplomata i ustrajanje predsjednice na pozivu ruskom predsjedniku rezultat kompromisa.

- Cijela ova situacija je krajnje neugodna, ne samo za Hrvatsku, nego i za cijelu EU. Mislim da je Unija ovim pristala biti marginalni igrač u američko-ruskom sukobu - rekao je Kovačević. Smatra kako će Rusi kao odgovor sigurno protjerati barem jednog hrvatskog diplomata. Kad je u pitanju Agrokor napominje:

- Tu je ruski interes, odnosno Sberbanke da se nastavi politika novog povjerenika, tako da s ruske strane neće biti poticaja da se i dalje narušavaju gospodarski odnosi. Ne vidim zašto bi povlačili poteze koji očito za njih imaju negativne posljedice. No ako budu mogli napakostiti Hrvatskoj zbog ovog neopravdanog poteza, to će učiniti - kaže Kovačević. Naime, Rusi će imati ključnu ulogu u nagodbi, bit će suvlasnici, a možda s partnerima i većinski vlasnici Agrokora. Pretpostavlja da će Rusi nastaviti posao. Nude se i kao spasitelji Ine