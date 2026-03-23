ŽENA ČUVALA "STRAŽU"

Provaljivali u kafiće u Dubravi: Policija privela ženu i muškarca, tragaju za trećim članom bande

Piše Marta Divjak,
Provaljivali u kafiće u Dubravi: Policija privela ženu i muškarca, tragaju za trećim članom bande
Nakon jedne od provala, policija je u prometu zaustavila automobil koji je vozila 49-godišnjakinja. Na suvozačkom mjestu sjedio je osumnjičeni 44-godišnjak, a policajci su u autu uočili predmete iz krađe

Zagrebačka policija je razriješila dvije provale u ugostiteljske objekte na području Dubrave i pritvorila 44-godišnjeg muškarca, dok je protiv njega i 42-godišnje žene podneseno posebno izvješće Državnom odvjetništvu. Prema policiji, dvojac je zajedno s još jednom zasad nepoznatom osobom početkom ožujka provalio u kafić u vlasništvu 54-godišnjaka. Oko 4 sata ujutro rukama i nogama su nasilno ušli u objekt i ukrali kovanice i torbicu s novcem.

Za to vrijeme žena je stajala vani i pazila da ih netko ne primijeti.

Isti 44-godišnjak sumnjiči se i za još jednu provalu, koja se dogodila između 20. i 21. ožujka, također u Dubravi. Tada je, koristeći alat, otvorio klizna vrata drugog ugostiteljskog objekta, ispreturao stvari i ukrao blagajnu s novcem.

No policija ga je uhvatila nedugo nakon druge provale.

Zaustavili su automobil zagrebačkih registracija kojim je upravljala 49-godišnjakinja, dok je osumnjičeni bio na suvozačkom mjestu. U vozilu su primijetili predmete povezane s provalom pa su ga odmah uhitili i priveli na kriminalističko istraživanje.

Ukupna šteta procjenjuje se na oko 520 eura. Nakon ispitivanja, muškarac je predan pritvorskom nadzorniku, a policija je protiv oboje osumnjičenih podnijela prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

