Liječnici iz KBC-a Sestre Milosrdnice Vladimir Kalousek i Branimir Čulo komentirali su optužbe bivše predstojnice Zavoda za radiologiju Dijane Zadravec za N1.

Kalousek je rekao da je su gotove revizije Ministarstva zdravstva i HZZO-a i da nisu pronađene nikakve nepravilnosti te da ne shvaća o kakvom kriminalu Zdravec govori. Dodao je kako cijelo vrijeme radi svoj posao te da se evidencija o potrošenom materijalu vodi za svakog pacijenta.

- To je liječenje cerebralnih aneurizmi, liječenje moždanih i ishemijskih udara. Liječite ljude koji imaju krvi u mozgu. Drugi je mehanička trombektomija, gdje se vadi ugrušak iz krvne žile mozga - pojasnio je doktor Čulo koje zahtjeve oni obavljaju.

- Rade kolege na Rebru , a kolege su moždane udare počeli raditi u Osijeku, Splitu i Rijeci. Aneurizme i takve stvari liječimo samo mi i Rebro. Nitko od privatnih ustanova to ne radi - odgovorio je Čule na pitanje tko još u Hrvatskoj radi te zahvate.

Doktor Kalousek kaže da je to isključivo materijal napravljen za jednu svrhu te da nema šanse išta drugo s time raditi, to bi bilo suprotno bilo kakvoj medicinskoj praksi.

- Apsolutna laž. Neka pokaže te mailove. Niti u jednoj korespondenciji za tu javnu nabavu nisam bio - odgovorio je Kalousek na prozivke Zdravec.

- Moja je dužnost bila da se ispune te tablice i ja sam te tablice i ispunio i poslao sam već natrag. Zašto je to propalo ja stvarno ne znam. Ovo što smo mi danas izjavili, kolegica Zadravec je držala 60 pacijenata koje nije preusmjeravala u faktornu službu, što je dovelo do zastoja u vođenju naše angiosale. Mi nismo imali dovoljno materijala za to. Mi sumnjamo da je to bilo nekih ucjena prema dobavljačima i pozivamo DORH da istraži te navode - rekao je Čulo.

- Smijenjena je zbog mobinga i nestručnog vođenja odjela - rekao je Čulo za Zdravec.

- To je fizičko skladište, a ne virtualno. Vi morate imati na raspolaganju sav materijal da možete to obaviti po pravilima medicinske struke - kaže Kalousek.

- Vi imate 6 sati da reagirate na moždani udar i ne možete čekati da distributer nabavi, vi to morate imati na skladištu u bolnici - rekao je Čulo.

Kalousek napominje da roba nikad nije bila plaćen unaprijed.

- Ono što se revidiralo od 1. mjeseca je da sada distributeri daju na jedno određeno ustupanje robu pa kada se potroši se naplaćuje - ističe Kalousek.

Čulo je pozvao da se provjerene sve financije i njihove, ali i financije neuroradiološkog društva kojeg je Dijana Zadravec predsjednica.

- Neka provjere i naše financije, ali neka i provjere naše financije, ali i financije neuroradiološkog društva kojeg je ona predsjednik. Pozivamo DORH da pročešlja sve. Mi imamo neke sumnje da je kolegica Zadravec ucjenjivala dobavljače preko neuroradiološkog društva - kaže doktor Čulo