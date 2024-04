Prva ispovijest roditelja Danke (2): 'Ne izražavajte nam sućut, vjerujemo da nam je kći živa...'

Majka i otac dvogodišnje Danke iz Srbije po prvi su put zajedno govorili o kobnom danu kada im je nestala njihova kći. S knedlom u grlu prvi je za portal Republika progovorio Dankin otac Miloš, a potom se uključila i majka, koja je jasno istaknula da ne želi da joj itko izjavljuje sućut jer, kako kaže, u dubini duše vjeruje da je njihovo dijete živo. Njihov sretan život u trenu se pretvorio u košmar iz kojeg se, kažu, nikad ne izlazi.

- Što mislite kako je nama?! Kako je našim dušama i srcima?! Kako nam je bez djeteta? Kako nam je kad nas sin pita gdje mu je seka, kad kaže "Mama, gdje je Danka?", a nje nema - rekla je majka.

Prisjetili su se i dana kada je Danka nestala. Majka kaže da je "sve laž". - Osim da je za njom tragalo mnogo ljudi - rekao je Miloš, pa nastavio: "Ivana je dobra majka i ja sam dobar otac, ali...još se nije stiglo do istine. Uhitili su monstrume, ali... - kazao je.

Ne prihvaćaju izraze sućuti, iako nose crninu od kada im je policija priopćila da su se obistinile najgore sumnje. Naime, dvojica radnika JKP Vodovod Bor Dejan Dragijević i Srđan Janković udarili su djevojčicu službenim automobilom, njezino tijelo ubacili u vozilo, a potom, kada je zaplakala, su je ugušili, a tijelo bacili u deponij. Za tijelom dvogodišnjakinje i dalje tragaju.

- Mi ne prihvaćamo da nam izjavljuju sućut, molimo ih da to ne rade jer i dalje nismo vidjeli kćer. I dalje postoji taj jedan tračak nade da će se vratiti živa. One svijeće, želim istaknuti, nismo palili zbog onog najgoreg, nego da joj osvijetlimo put da se vrati - kazala je.

Miloš je u vrijeme Dankina nestanka bio na poslu, a Ivana mu je poslala fotografije neposredno prije nego li se djevojčici izgubio trag.

- Ivana mi je uvijek javljala gdje ide, kao i kada stigne s djecom tamo gdje je krenula. Slikala je Danku i Lazu i poslala mi slike. To je istina, samo ih je meni poslala. Bio sam na terenu kada me je Ivana pozvala. Vrištala je na telefon koliko je plakala i rekla je: " Miloše, nema mi je Danka". Krenuo sam s kolegom istog trenutka i jurio k njoj. Stigao sam prije policije koju je Ivana zvala čim je vidjela da djeteta nema - objasnio je Miloš za Republiku.

Ubojice je, kaže, vidio pri dolasku, a nije posumnjao ništa.

- Vidio sam ta dva čovjeka u automobilu. Nisam ja vozio jer nisam vozač, moj kolega je bozio i stao je ispred njih i pitali smo: "Ljudi, jeste li vidjeli jedno malo dijete?". Oni su hladnokrvno rekli "Ne". Samo Bog zna zašto tada nisam izašao da provjerim auto. Pod naletom adrenalina sam otišao pravo gore gdje je kuća i krenuo sam tražiti dijete. Kada sam stigao, poslije minut, dva stigla je i prva patrola. Tražili smo je i postalo je jasno da je situacija kakva ne treba biti. Stizalo je još policije, ljudi su se okupljali. Vrlo brzo je bilo tisuću ljudi, vjerujem i više. Moji prijatelji su je tražili na motorima, džipovima, po šumi i svuda okolo. Zvali su me sa svih strana. Tu je sve prečešljano i moji prijatelji i policija koja je sve napravila što se moglo. Stvarno je tako - kazao je Miloš.

Dotaknuo se potom i dvojice muškaraca koji su u pritvoru zbog ubojstva Danke.

- Ne daj bože da ih vidim. Prema onome što nam je policija rekla, monstrumi su nam ubili dijete - kazao je pa dodao da bi za njega oni bili heroji da su djevojčicu odveli kod liječnika kada su je udarili automobilom.

- Da su što god napravili s djetetom, ali valjano, da su joj pomogli, da su je odnijeli liječniku ili su stali kod nekog susjeda i pitali čije je dijete koje su udarili, vjerujete mi da bi oni za mene bili najveći heroji. Ali, pošto su ovo napravili što jesu, odnosno što policija kaže da su priznali, ja nemam riječi za njih. Monstrum, to je blaga riječ za njih. Smrtna kazna nije za njih, to bi bila nagrada za njih. To treba robijati do kraja života i to što će im tamo raditi nije moj nego njihov problem.

- Ne dao bog nikome takvu i toliku bol. Od ovog se ne oporavlja. Moja agonija je počela od trenutka kad je iz dvorišta Danka nestala - kazala je Ivana koja se požalila da su joj noći najteže. Vrijeđaju je komentari, kaže, a šokantna izjava majke jednog od ubojice ju je uznemirila.

- Iznose raznorazne pokvarene teorije, a pogotovo kad sam pročitala da je majka tog čovjeka izjavila da je Danka živa i da ja znam gdje je i da sam kriva za sve - kazala je.