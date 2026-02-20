Trump: Suci koji su srušili carine su budale. To je sramota. Sad će vidjeti. Uvodim globalne carine

Donald Trump se obraća javnosti nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država danas odlučio da je predsjednik Trump prekršio savezni zakon kada je jednostrano uveo opsežne carine na globalnoj razini. Presuda predstavlja ozbiljan udarac za Bijelu kuću u području koje je bilo jedno od ključnih stupova predsjednikove vanjske i gospodarske politike.

PRATITE UŽIVO:

Na početku konferencije rekao da je odluka Vrhovnog suda jako razočaravajuća.

- Sramim se određenih članova suda jer nemaju hrabrosti učiniti ono što je ispravno za našu zemlju. Kakva sramota, podlegli su stranim utjecajem - rekao je američki predsjednik.

Zahvalio je trojici sudaca koji su glasali u njegovu korist prije nego što je rekao da strane zemlje "koje nas godinama varaju" sada "plešu na ulicama".

- Neće dugo plesati, to vas mogu uvjeriti - dodaje.

- Demokrati na sudu su oduševljeni... automatski glasaju protiv - rekao je.

Ponovio je da ga je sud jako razočarao te da je samo "htio biti dobar dečko".

Kazao je i kako su njegove carine okončale "pet od osam ratova" za koje tvrdi da ih je riješio.

- Sviđalo vam se to ili ne, uključujući Indiju, Pakistan - dodaje.

- To je moglo završiti nuklearno - rekao je te dodao da mu je pakistanski premijer rekao da je "mogao spasiti 35 milijuna života time što nas je naveo da prestanemo se boriti".

- Spremali su se učiniti neke loše stvari, ali dali su nam sjajnu nacionalnu sigurnost - kaže.

- Ove carine su zajedno s našim snažnim granicama, smanjile količinu fentanila koji ulazi u našu zemlju za 30% kad sam ih koristio kao kaznu protiv zemalja koje ilegalno šalju ovaj otrov u našu zemlju kako bi otrovale našu mladež; sve te carine ostaju - govori.

- Ja sam pobijedio s milijunima glasova. Pobili smo u uvjerljivoj pobjedi. Uz sve varanje koje se događalo, a bilo ga je puno, mi smo i dalje pobijedili uvjerljivo. Imamo alternative nakon što nam je Trump uzeo carine. Njima ćemo pokazati kako je glupa ova presuda, uštedjet ćemo novac, uštedjet ćemo puno novaca. Mogu uništiti trgovinu, mogu uništiti državu, mogu raditi što god hoću, ali ne mogu uvesti dolar carina. Razmislite, koliko je to apsurdno. S alternativama mogu tražiti još veće carine, praktički su nam to sad dopustili - rekao je američki predsjednik.

Riječ je, prema ocjenama analitičara, o jednom od najtežih poraza koje je druga Trumpova administracija pretrpjela pred Vrhovnim sudom, u kojem prevladavaju konzervativni suci. Sud je tijekom prošle godine u više hitnih odluka uglavnom podržavao predsjednika, osobito u predmetima vezanim uz imigracijsku politiku, smjene čelnika neovisnih agencija te značajne rezove u javnoj potrošnji.