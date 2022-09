Prvo glasanje nakon vraćanja zastupnika u saborske klupe

Zastupnici su se prošlog četvrtka vratili u saborske klupe na dvomjesečne ljetne stanke. Jesensko zasjedanje odmah je krenulo burno, žestokim okršajima između oporbe i HDZ-a, nizanjem opomena pa i serijom izbacivanja oporbenih zastupnika iz sabornice. U četiri dana predsjedavajući su izbacili čak četvero njih - odmah prvog dana zastupnicu Radničke fronte Katarinu Peović, ove srijede Mostovog Nikolu Grmoju, a jučer u razmaku nekoliko minuta dva HSS-ovca, Krešu Beljaka i Željka Lenarta.

Između prepirki su raspravili i 60-ak zakona koji se mijenjaju zbog uvođenja eura, ali i smanjenja PDV-a uslijed Vladinog paketa mjera pomoći u borbi protiv ove energetske krize, kao i izvješće HERA-e za 2021. godinu, kojeg ni oporba, ali ni vladajući nisu prihvatili. Prije nego li je izvješće došlo na dnevni red plenarne sjednice, za što je oporba skupljala potpise da ga se pogura na raspravu obzirom na mega aferu i pljačku INA-e teške milijardu kuna, predstavnici HERA-e i HROTE-a su na Odboru za gospodarstvo podnijeli izvješća ovih regulatornih agencija u okolnostima INA-inog plinskog poslovanja.

Nastup čelnika Upravnog vijeća HERA-e, Danijela Žambokija, oporba je ocijenila sramotnim, a i vladajući su se složili. Stoga su od cijelog Upravnog vijeća zatražili odgovornost, što bi pravedno značilo - smjenu. Žamboki je za par dana sam podnio ostavku, ali dok Sabor, na prijedlog Vlade, ne razriješi ovaj sastav i ne imenuje novi, ostaje na toj poziciji.

O svemu do sad raspravljenom zastupnici će danas i glasati u podne. Na izmjene Zakona o PDV-u, koje donose sniženu stopu PDV-a od pet posto na isporuke grijanja iz toplinskih stanica te isporuke ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke, kao i stopu PDV-a od nula posto za isporuke i ugradnju solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade, dio opozicije je podnio i amandmane, no vladajući su ih sve odbili.

SDP-ov Arsen Bauk upozorio je da će se ove zime oni koji se griju na struju naći u puno težem položaju od onih koji se griju na druge načine te je predložio amandman kojim bi se ta nepravda ispravila.

- Dio stanovnika Hrvatske, uglavnom Dalmatinci, nemaju se prilike grijati na plin, stoga bi ograničavanje cijene električne energije za sve jednako, neovisno o polugodišnjoj potrošnji, bilo pravedno - istaknuo je Bauk.

Vladine mjere, naime, postavile su granicu polugodišnje potrošnje na 2500 kWh iza koje će se od listopada plaćati viša cijena struje.

- Napravili ste kao da se ukinu kategorije u boksu pa se svi boksaju u jednoj kategoriji, kao da muškarci i žene plivaju u istoj utrci. Ovo nije pravedno, građani koji nemaju plin, pune državni proračun i država se bogati, a građani siromaše - rekao je Bauk.

SDP je tražio i da se PDV na menstrualne potrepštine snizi na najnižu moguću stopu od pet posto. Sada je snižena s 25 na 13 posto.

- Vaš porezni sustav kino ulaznice oporezuje s pet posto, a higijenske uloške i tampone s 13 posto. To je duboko nepravedno jer bez kina možete, a bez higijenskih potrepština ne možete. To je razlog zašto neke djevojke ne idu u školu, trećina žena nema sredstava za priuštiti si ono što nije luksuz nego što je nasušna potreba. To je ogromna stavka u kućnom budžetu, žene u državni proračun uplate godišnje 120 milijuna kuna na osnovu menstrualnog poreza, to je nepravedno i nepošteno - ustvrdila je SDP-ova Sabina Glasovac.

Socijaldemokrati su zatražili sniženu stopu PDV-a od pet posto i na ukapljeni naftni plin, a Zeleno-lijevi blok da se po stopi od pet posto obračunava nabava, isporuka ugradnja toplinskih dizalica u privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade. Predsjednik Fokusa Dario Zurovec podnio amandman kojim bi se stopa PDV-a snizila na nula posto na isporuku svih energenata kao bilo koje tvari koja služi kao sirovina u procesu dobivanja energije, kao i na ugradnju solarnih ploča te svih ostalih obnovljivih izvora energije.

